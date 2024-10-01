СМИ сообщили о возможном телефонном разговоре Шольца и Путина
Канцлер Германии Олаф Шольц впервые почти за два года хочет напрямую поговорить с президентом России Владимиром Путиным. Об этом 1 октября сообщает газета Die Zeit.
По словам источников из правительственных кругов, телефонный разговор запланирован в преддверии встречи G20 в Бразилии в ноябре.
Шольц станет первым главой правительства наиболее важных стран, поддерживающих Украину, который возобновит прямой контакт с Путиным. Последний телефонный разговор между Шольцем и Путиным состоялся в декабре 2022 года.
Как сообщает «Газета.Ru», в начале сентября официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт заявлял, что Шольц проведет телефонный разговор с Путиным, «если сочтет момент подходящим».
Ранее, 9 сентября, политолог Дмитрий Солонников поделился мнением, что Шольц хочет быть причастным к урегулированию украинского кризиса, для того чтобы «заработать себе очки» перед предстоящими в 2025 году выборами в бундестаг.
8 сентября Шольц заявлял, что настало время для обсуждений темы завершения украинского конфликта. Он добавил, что выступает за участие России во втором саммите по Украине. По его словам, он обсудил это с украинским президентом Владимиром Зеленским (срок полномочий истек 20 мая).
Также 17 августа стало известно, что Германия вынуждена ограничить военную помощь Украине, поскольку новых денежных средств в бюджете страны на эти цели нет.