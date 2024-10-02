Посольство РФ не получало информации о пострадавших в Тель-Авиве россиянах
Посольство РФ в Израиле не получало информации о пострадавших при теракте в Тель-Авиве россиянах. Об этом 1 октября «Известиям» рассказали в дипведомстве.
«По состоянию на 1 октября информация о гражданах Российской Федерации, которые могли бы пострадать в результате совершенного в одном из районов Тель-Авива террористического вооруженного нападения со стрельбой, отсутствует», — прокомментировало посольство.
Там отметили, что обращений от конкретных лиц также не поступало.
«Консульский отдел посольства России в Израиле следит за ситуацией и находится в контакте с израильской стороной», — заключила пресс-служба ведомства.
О стрельбе в арабском районе Тель-Авива сообщалось ранее в этот день. Инцидент произошел в Яффо — южном районе города, где проживает смешанное арабско-еврейское население. По данным израильской полиции, в результате теракта в Тель-Авиве шесть человек погибли, девять получили ранения.