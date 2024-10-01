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При стрельбе в пригороде Тель-Авива пострадали по меньшей мере 10 человек

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В арабском районе Тель-Авива произошла стрельба, есть пострадавшие. Об этом во вторник, 1 октября, сообщил портал ynet.

Полиция Израиля предполагает, что это теракт. Инцидент произошел в Яффо — южном районе города, где проживает смешанное арабско-еврейское население. Сообщается, что пострадало по меньшей мере 10 человек, четверо находится в тяжелом состоянии.

Также издание Times of Israel передает, что двое нападавших были ликвидированы.

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Ранее, 8 сентября, Израиль закрыл границы с Иорданией после убийства трех сотрудников израильской службы безопасности на границе. Водитель грузовика, направлявшийся из Иордании, на КПП убил трех сотрудников. Силами безопасности был открыт ответный огонь, водителя ликвидировали.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское движение ХАМАС подвергло израильскую территорию массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

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