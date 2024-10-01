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Шесть человек погибли и девять пострадали при теракте в Teль-Авиве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Шесть человек погибли, девять получили ранения в результате теракта в Тель-Авиве. Об этом 1 октября сообщила израильская полиция.

«В результате теракта погибли шесть мирных жителей, девять получили ранения. Оба террориста были нейтрализованы», — говорится в сообщении полиции в Facebook (принадлежит организации Meta, запрещенной в РФ и признанной экстремистской).

Между тем газета Haaretz со ссылкой на экстренные службы пишет, что при атаке пострадали 10 человек.

«10 получили ранения в результате стрельбы в Яффо в центральном Израиле во вторник. Пятеро из раненых находятся в тяжелом состоянии, один ребенок получил легкие ранения», — отмечается в сообщении.

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О стрельбе в арабском районе Тель-Авива сообщалось ранее в этот день. Инцидент произошел в Яффо — южном районе города, где проживает смешанное арабско-еврейское население.

Ранее, 8 сентября, Израиль закрыл границы с Иорданией после убийства трех сотрудников израильской службы безопасности на границе. Водитель грузовика, направлявшийся из Иордании, на КПП убил трех сотрудников. Силами безопасности был открыт ответный огонь, водителя ликвидировали.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское движение ХАМАС подвергло израильскую территорию массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

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