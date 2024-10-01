Опубликованы кадры обстановки в Израиле после атаки со стороны Ирана
Иран во вторник, 1 октября, атаковал Израиль с помощью ракет, кроме этого, в пригороде Тель-Авива произошла стрельба. «Известия» публикуют кадры обстановки в стране после инцидентов.
На записи слышны сирены скорой помощи и полиции, местные жители бегут в безопасные места.
«Тут сейчас был теракт в Тель-Авиве, и, кроме теракта, по нам посылают ракеты. <...> Израильтяне знают, что в любом помещении есть специальное место, куда можно зайти, бомбоубежище», — отметил стрингер Никита Кулюхин.
По его словам, к подобному местные жители уже привыкли.
Ранее в этот день Иран атаковал Израиль с помощью ракет. По данным СМИ, было выпущено около 400 ракет. В Армии обороны страны (ЦАХАЛ) заявили, что система противовоздушной обороны (ПВО) находится в полной боевой готовности, обнаруживает и перехватывает угрозы в небе над Тель-Авивом. Несколько иранских ракет удалось ликвидировать. Израиль, Ирак и Иордания из-за инцидента закрыли воздушные пространства.
Кроме этого, в Израиле произошла стрельба. Инцидент случился в пригороде Тель-Авива Яффо. По информации Times of Israel, которое ссылается на местную полицию, в результате атаки есть погибшие и пострадавшие. Двое нападавших были ликвидированы.
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.