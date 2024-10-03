Мирный житель из слободы Гончаровки Суджанского района Курской области ползком спасался от боевика Вооруженных сил Украины (ВСУ), в упор расстреливавшего его автомобиль. Об этом в четверг, 3 октября, рассказала местная жительница, знакомая с мужчиной.

Как сообщила женщина военным следователям Следственного комитета (СК) России, она встретила знакомого мужчину в больнице с множественными ранениями, тогда он и рассказал ей о случившемся.

По его словам, которые пересказала его знакомая, мужчина доехал до одного из памятников, находящихся в слободе, где и столкнулся с «украинским бандеровцем». Боевик начал расстреливать машину.

«Я просто чудом из этой машины вылез и потом ползком (спасался. — Ред.)», — цитируют пересказ женщины «РИА Новости».

Ранее, 27 сентября, МЧС России сообщило, что жителям Курской области будет выплачено свыше 9 млрд рублей. На сегодняшний день разовая материальная помощь в размере 15 тыс. рублей жителям области выплачена на общую сумму почти 2 млрд рублей. В этот же день стало известно, что российское правительство дополнительно выделило 6,2 млрд рублей на выплаты пострадавшим жителям курского приграничья, лишившимся имущества первой необходимости. Согласно данным кабмина, средства на помощь пострадавшим будут направлены из резервного фонда правительства. Каждый курянин получит по 150 тыс. рублей.

Украинские боевики атаковали позиции ВС РФ в приграничных районах Курской области 6 августа. Операция по уничтожению ВСУ продолжается. Обстановка в регионе была признана ЧС федерального характера.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.