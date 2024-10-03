Реклама
Прямой эфир
Армия
Военнослужащие ВС РФ уничтожили автомобиль ВСУ в Харьковской области
Общество
Актриса Елизавета Боярская опровергла информацию о госпитализации отца
Мир
СМИ сообщили о готовности Канады ввести меры против возможных пошлин Трампа
Мир
Фицо рассказал об обещании «Газпрома» поставить Словакии газ другим способом
Мир
Politico заявила о неспособности Дании защитить Гренландию из-за помощи Украине
Общество
Роспотребнадзор заявил об отсутствии угроз для РФ из-за вспышки оспы обезьян в КНР
Политика
Песков заявил об отсутствии конкретики по возможной встрече Путина с Трампом
Общество
В Тюмени таможенники изъяли более 56 кг дубайского шоколада
Мир
На ферме в Германии зафиксирована первая за 36 лет вспышка ящура
Происшествия
ВСУ нанесли удар по супермаркету в Донецке
Мир
Генконсульство Польши в Лос-Анджелесе эвакуировано из-за масштабных пожаров
Мир
Украина не будет участвовать в рабочей группе Словакии и ЕС по транзиту газа
Армия
ВС РФ за неделю нанесли 28 групповых ударов по военным целям на Украине
Политика
Комитет ГД одобрил проект продления программы маткапитала до конца 2030 года
Мир
Захарова уличила экс-главу Финляндии в использовании несуществующей цитаты Ленина
Мир
Трюдо вспомнил шуточное предложение Трампу обменять часть Канады на штат США
Общество
На Кубани с кормы танкера «Волгонефть-239» обнаружен новый выброс мазута
Общество
В РФ планируют снизить срок временной нетрудоспособности на 15%
Сюжет:

Жительница Курской области рассказала, как ее знакомый ползком спасся от обстрела ВСУ

Мужчина в Курской области ползком спасся от ВСУ, стрелявших по его машине
0
Фото: РИА Новости/Илья Питалев
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Мирный житель из слободы Гончаровки Суджанского района Курской области ползком спасался от боевика Вооруженных сил Украины (ВСУ), в упор расстреливавшего его автомобиль. Об этом в четверг, 3 октября, рассказала местная жительница, знакомая с мужчиной.

Как сообщила женщина военным следователям Следственного комитета (СК) России, она встретила знакомого мужчину в больнице с множественными ранениями, тогда он и рассказал ей о случившемся.

По его словам, которые пересказала его знакомая, мужчина доехал до одного из памятников, находящихся в слободе, где и столкнулся с «украинским бандеровцем». Боевик начал расстреливать машину.

«Я просто чудом из этой машины вылез и потом ползком (спасался. — Ред.)», — цитируют пересказ женщины «РИА Новости».

«На защиту Курской области встала вся страна»
Большое количество гуманитарной помощи поступает из всех российских регионов

Ранее, 27 сентября, МЧС России сообщило, что жителям Курской области будет выплачено свыше 9 млрд рублей. На сегодняшний день разовая материальная помощь в размере 15 тыс. рублей жителям области выплачена на общую сумму почти 2 млрд рублей. В этот же день стало известно, что российское правительство дополнительно выделило 6,2 млрд рублей на выплаты пострадавшим жителям курского приграничья, лишившимся имущества первой необходимости. Согласно данным кабмина, средства на помощь пострадавшим будут направлены из резервного фонда правительства. Каждый курянин получит по 150 тыс. рублей.

Украинские боевики атаковали позиции ВС РФ в приграничных районах Курской области 6 августа. Операция по уничтожению ВСУ продолжается. Обстановка в регионе была признана ЧС федерального характера.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025