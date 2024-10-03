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ФАС признала ПАО «МТС» нарушившим антимонопольное законодательство

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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ФАС признала ПАО «МТС» нарушившим антимонопольное законодательство, сообщили в пресс-службе органа «Известиям» 3 октября.

Оператору связи выдано предписание об устранении нарушений.

В апреле и мае 2024 года ПАО «МТС» в среднем на 8% повысило стоимость услуг сотовой связи для более чем 30 млн абонентов.

По результатам проведенного анализа ФАС России установила, что повышение является экономически не обоснованным и ущемляет интересы потребителей. Служба предписала МТС снизить тарифы, в рамках которых произошли изменения, и перечислить незаконно полученный доход в федеральный бюджет.

Ранее, 27 августа, Федеральная антимонопольная служба возбудила дела в отношении операторов связи МТС, «Мегафон», «Билайн», так как компании не исполнили предупреждения ведомства.

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