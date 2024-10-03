На РЭН-2024 состоялся визит делегации Африканской энергетической палаты

Площадку Российской энергетической недели посетила делегация Африканской энергетической палаты во главе с исполнительным председателем палаты ЭнДжеем Аюком. Также на полях РЭН-2024 состоялась встреча главы делегации с директором, председателем правления фонда Росконгресс Александром Стуглевым и заместителем директора фонда, директором Российской энергетической недели Владимиром Затынайко. Встреча была посвящена укреплению и развитию энергетического сотрудничества между Россией и странами Африканского континента.

Отдельное внимание было уделено проведению Африканской энергетической недели в Кейптауне 4–8 ноября. «Подготовка к мероприятию находится на завершающей стадии, отмечу налаженное взаимодействие между Россией и странами Африки. Отмечается возрастающий интерес к Африканской энергетической неделе со стороны российского бизнеса. В настоящий момент фондом Росконгресс ведется работа по подготовке стенда сессии Россия — Африка в рамках деловой программы АЭН-2024. Уверен, что благодаря многосторонней организационной поддержке африканских партнеров фонд внесет весомый вклад в развитие деловых взаимоотношений России и Африканского континента», — отметил Александр Стуглев.

ЭнДжей Аюк отметил важность Российской энергетической недели, ставшей традиционной площадкой для конструктивного диалога между представителями различных стран и компаний. В ходе беседы подчеркивалась значимость активного участия африканских стран в деловой программе форума. Особое внимание было уделено представительной сессии «Россия — Африка», важную роль в повестке которой сыграли вопросы реализации совместных проектов в энергетической сфере, обмена опытом и использования российских технологий.

«Российская энергетическая неделя — это возможность для африканцев объединить усилия с российским бизнесом и найти решения для борьбы с энергетической бедностью. У нее отличная репутация, поскольку здесь собираются спикеры мирового класса и предприниматели со всего мира. Для нас это «единое окно» для обсуждения значимых вопросов, а также заключения сделок и подписания перспективных контрактов. Наши отношения в энергетической сфере имеют ключевое значение для будущего. Россия поддерживает право Африки на разработку своих нефтяных и газовых ресурсов на благо своих народов. Африканская энергетическая неделя — это прекрасная возможность приехать и заключить соглашения. Мы стремимся укрепить и развить те прочные отношения, которые были установлены нашими лидерами, а также странами БРИКС», — подчеркнул ЭнДжей Аюк.

Также глава делегации Африканской энергетической палаты принял участие в сессиях деловой программы РЭН-2024 «Углеводороды в энергетике будущего: использование без ущерба климату возможно» и «Россия — Африка: раскрытие потенциала энергетического сотрудничества», где обсуждались возможности устойчивого использования углеводородов и создание условий для экологически безопасного энергетического сотрудничества.

По итогам визита на РЭН-2024 представители делегации Африканской энергетической палаты отметили, что опыт сотрудничества и организационные решения, выработанные в ходе форума, будут активно применяться при подготовке будущих крупных конгрессно-выставочных мероприятий, включая Африканскую энергетическую неделю.

Российская энергетическая неделя прошла при поддержке правительства Российской Федерации, Минэнерго России и правительства Москвы. Организатор — фонд Росконгресс.