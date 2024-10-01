В Совфеде оценили слова Столтенберга о частичном вступлении Украины в НАТО

Слова бывшего генсека НАТО Йенса Столтенберга, допускающего частичное вступление Украины в Североатлантический альянс, не стоит воспринимать всерьез. Такое мнение первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров высказал во вторник, 1 октября.

По его словам, Столтенбергу надо собирать чемоданы и возвращаться в Норвегию, так как у него не получилось заниматься большой политикой.

«Во-первых, он всего лишь технический генсек. Его обязанности — передавать информацию между странами, созывать саммиты НАТО и так далее, а делать такие заявления, как он делает, это его не красит и, вообще, это не по рангу. Поэтому я бы, честно говоря, не слушал этого неудавшегося политика, потому что он, кроме того что разжигает огонь между НАТО и Россией, ничем не занимается», — сказал сенатор в беседе с Lenta.Ru.

Накануне Столтенберг в интервью агентству «Интерфакс-Украина» заявил, что союзники могут решить принять Украину в НАТО частями. Он также подчеркнул, что приоритетом является обеспечение ее безопасности, сообщается на сайте kp.ru.

Ранее, 20 сентября, газета The Washington Post указала, что ряд политиков в США и странах Евросоюза призвали пресечь надежды Украины вступить в НАТО. При этом некоторые чиновники и аналитики говорят, что сдерживание России — это ошибочный подход, который увеличивает риск глобального конфликта.

Как отмечал в разговоре с «Известиями» политолог Иван Мезюхо, НАТО не примет Украину в свои ряды, а все заявления о перспективах вступления страны в альянс делаются для «успокоения» украинского народа.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал расширение НАТО за счет Украины недопустимой угрозой для безопасности России. Также он подчеркнул, что Москва готова рассмотреть в комплексе все аспекты, которые связаны с безопасностью России и на континенте, а также с гарантией безопасности для других государств.

Украина 30 сентября 2022 года подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Тогда президент Украины Владимир Зеленский заявил, что фактически страна уже находится в альянсе и соответствует его стандартам.