В Ливане заявили о праве принять меры по сдерживанию агрессии Израиля
Исполняющий обязанности премьер-министра Ливана Наджиб Микати 30 июля осудил авиаудар Израиля по Бейруту.
«Преступный акт, совершенный сегодня вечером, является связующим звеном в серии агрессивных операций, которые затронули гражданских лиц, и является явным и недвусмысленным нарушением международного права и международного гуманитарного права», — приводит его слова канцелярия на странице в социальной сети Х (бывш. Twitter).
Микати подчеркнул, что Ливан сохраняет за собой право на «все меры, которые способствуют сдерживанию израильской агрессии». Он также добавил, что данный вопрос будет поднят на заседании кабмина страны в среду, 31 июля.
Ранее в этот день сообщалось, что израильская армия нанесла удар по объектам ливанского движения «Хезболла» в Бейруте. Как уточнили в ЦАХАЛ, это был удар по командиру, ответственному за «убийство детей в Мадждаль-Шамсе и убийства множества других израильских мирных жителей». Сообщалось, что как минимум 68 человек пострадали и один погиб в результате удара Израиля по Ливану.
В МИД РФ назвали удары Израиля по Ливану грубым нарушением международного права.
Позднее телеканал Sky News Arabia сообщил, что «Хезболла» запустила беспилотники в сторону Израиля после атак ЦАХАЛ на Бейрут.
В свою очередь, в Армии обороны Израиля сообщили, что при атаке по району Бейрута был ликвидирован один из командиров движения «Хезболла» Фуад Шокр.
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.