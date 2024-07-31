Красная линия обороны: Израиль не намерен ограничиваться ударом по пригороду Бейрута

Армия обороны Израиля будет продолжать наносить удары по позициям «Хезболлы» с целью ликвидации членов организации. Об этом «Известиям» сообщил представитель ЦАХАЛ. Вечером 30 июля израильская армия нанесла удар по южному пригороду Бейрута, в результате которого, по сообщению службы гражданской обороны Ливана, погибло два человека. Министр обороны еврейского государства Йоав Галант заявил о «пересечении красных линий» «Хезболлой», а армия Израиля сообщила, что целью авиаудара был высокопоставленный представитель ливанского движения. Чем закончится очередная эскалация и какова реакция международного сообщества — в материале «Известий».

Что происходит в пригороде Бейрута

30 июля ЦАХАЛ нанесла удар по пригороду Бейрута — Дахье, в результате которого погибли два человека. Власти Ливанской Республики сообщают о попадании ракеты в госпиталь «Бахман», который находится в 100 м от штаба «Хезболлы». Количество пострадавших достигло 17, включая шесть детей. Об этом сообщают служба гражданской обороны Ливана и местный телеканал Al Jadeed. По данным министерства здравоохранения Ливана, в результате израильского удара погибла одна женщина. Количество пострадавших достигло 68 человек. Но число погибших и раненых, очевидно, будет расти. Некоторые СМИ сообщают о более чем 80 пострадавших и трех жертвах.

Фото: REUTERS/Emilie Madi

Министр обороны Израиля Йоав Галант подтвердил причастность ЦАХАЛ к авиаудару, указывая на то, что «движение «Хезболла» перешло красную линию». Очевидно, он имел в виду недавнюю атаку по Голанским высотам, оккупированным Израилем еще в 1967 году. Она унесла жизни 12 детей, Израиль обвинил в ней именно ливанскую группировку. В ЦАХАЛ заявили, что удары по членам «Хезболлы» будут продолжаться и дальше.

— Пока мы не сможем вернуть безопасность жителям севера и дать им возможность вернуться в свои дома, мы будем наносить удары по позициям «Хезболлы» и производить ликвидации боевиков и командиров этой организации, — сказала «Известиям» представитель Армии обороны Израиля Анна Уколова.

ЦАХАЛ сообщила, что целью удара был один из лидеров «Хезболлы» — Фуад Мохсен Шокр, который, по израильской версии, причастен к удару по футбольному полю в деревне Мадждаль-Шамс на Голанских высотах. Практически сразу после атаки связанные с организацией СМИ сообщили, что высокопоставленного командира движения не удалось ликвидировать. Однако некоторые СМИ сообщили о его гибели.

Удар по футбольному полю в деревне Мадждаль-Шамс Фото: REUTERS/Gil Eliyahu

Премьер-министр Ливана осудил израильский удар по пригороду Бейрута и призвал международное сообщество оказать давление на Израиль. Власти республики также сообщили, что в этой связи в среду утром кабинет министров проведет специальное заседание. Некоторые СМИ пишут, что Бейрут намерен подать жалобу в Совет Безопасности ООН. «Хезболла», в свою очередь, запустила нескольких звеньев беспилотников-камикадзе в сторону Верхней и Западной Галилеи в ответ на израильский удар, информирует телеканал Sky News Arabia.

Угроза дальнейшей эскалации

После атаки по Мадждаль-Шамсу израильское руководство объявило о своем намерении нанести ответные удары по Ливану, который он считает ответственным за действия «Хезболлы». Об этом «Известиям» недавно сообщил советник премьера Израиля Дмитрий Гендельман.

Свое обещание израильская армия исполнила практически незамедлительно, нанеся несколько ответных авиационных и ракетных ударов по нескольким населенным пунктам на юге Ливана. В частности, местные СМИ сообщали об атаках по городам Тайр-Харфа, Хиам, Кфар-Кила, Аббасия и Бурдж аш-Шамали. Хотя ЦАХАЛ никак не прокомментировала эти данные.

Однако удар по пригороду ливанской столицы, безусловно, можно расценивать как шаг в сторону эскалации. Но эксперты пока не склонны делать поспешные выводы.

Поврежденные автомобили после удара по южным пригородам Бейрута Фото: REUTERS/TV

— На мой взгляд, пока нет оснований считать, что удар Израиля по Бейруту обязательно перерастет в полномасштабную войну. Операция ЦАХАЛ в секторе Газа затянулась, и в этих условиях Израиль вовсе не заинтересован в том, чтобы тлеющий фронт на границе с Ливаном превращался в полноценный второй фронт, — поделился с «Известиями» программный координатор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Бочаров. — «Хезболла» — это не ХАМАС, у нее гораздо больше вооружения и возможностей для противостояния Израилю и нанесения ему урона.

Эксперт также полагает, что эскалация не нужна и «Хезболле», которая рискует своими политическими позициями в Ливане.

— Вероятно, движение ответит на атаку Израиля, но постарается не спровоцировать его на еще более массированный удар по Ливану. Напомню, что «Хезболла» — это не только военизированная, но и политическая организация, с определенными амбициями в Ливане. Соответственно, все понимают, что если Израиль нанесет мощный удар по Ливану (для этого вовсе не обязательно проводить наземную операцию), то «Хезболла» как политическая сила будет нести за это ответственность перед ливанцами, — рассуждает специалист.

Другие эксперты считают, что ситуация может накалиться в случае успешного поражения цели Израилем, так как лидер «Хезболлы», которого намеревались ликвидировать, имеет серьезный вес в ливанском движении.

— Фуад Мохсен Шокр занимает в структуре группировки достаточно высокие позиции, и якобы именно он отдал приказ о нанесении удара по друзскому поселению Мадждаль-Шамс. Сами израильтяне называют удар точечным, однако ракеты попали в другой объект — госпиталь «Бахман» в 100 м от штаба «Хезболлы» в южном пригороде Бейрута. В случае, если цель атаки достигнута и Хадж Мохсен ликвидирован, это станет серьезным ударом по группировке и повлечет за собой ответные шаги со стороны «Хезболлы», — поделился с «Известиями» востоковед Леонид Цуканов.

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Специалист также полагает, что последний удар по Ливану может стать катализатором гораздо большей напряженности ввиду нарушения Израилем негласных правил, которые призывают воздерживаться от атак по городам.

— До этого международные посредники просили стороны при обмене ударами ограничиться точечными акциями и не бить по густонаселенным городам. Нанося удар по Бейруту, Израиль подобную договоренность нарушил, чем развязал «Хезболле» руки. Вполне вероятно, что она ответит на атаку новыми ракетными ударами. Не исключено также, что к акциям присоединятся «Исламское сопротивление Ирака» и йеменские хуситы. Целью вновь станут израильские города, — считает эксперт.

При этом в еврейском государстве официальные лица говорят о том, что начало войны с «Хезболлой» или ее предотвращение зависит от самой организации.

Международная реакция на удар Израиля

Хуситы уже отреагировали на удар ЦАХАЛ по пригороду ливанской столицы, выразив поддержку «Хезболле» и раскритиковав некоторые арабские страны. «Мы самым решительным образом осуждаем террористическую агрессию против южных пригородов Бейрута и ценим роль «Хезболлы» в поддержке палестинского народа в то время, когда ряд так называемых арабских режимов отказался от своей ответственности по поддержке братского арабского народа Палестины», — говорится в заявлении.

США обещали продолжить необходимые дипломатические действия для предотвращения эскалации конфликта между сторонами. Об этом на брифинге сообщил представитель Госдепартамента США Ведант Патель. При этом вице-президент Камала Харрис подчеркнула, что у Израиля есть право защищать себя от ливанской организации.

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Пока неясно, кто может выступить посредником между конфликтующими сторонами, но, по мнению экспертов, таковым может стать Катар.

— Эта арабская страна имеет крепкие деловые контакты как с основными (Израиль, «Хезболла»), так и кулуарными (Иран) участниками конфликта, и равноудалена от них всех. Альтернативные варианты из числа европейских держав — например, Франция — на ситуацию, вероятно, повлиять не смогут, так как у них отсутствует устойчивое взаимодействие с Ираном, — считает Леонид Цуканов.

По его мнению, скорее всего, основные усилия международных арбитров будут направлены на максимальное сдерживание конфликтующих сторон от перехода в фазу полноценной войны.

В канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху «Известиям» не стали комментировать возможность ведения переговоров Ливана и Израиля через посредников.

МИД РФ осудил израильский авиаудар по ливанской столице, назвав это грубым нарушением международного права. Посольство России в Ливане сообщило о том, что Москва внимательно следит за развитием обстановки в стране и регионе с самого начала новой фазы палестино-израильского конфликта.

— Очевидно, что градус напряженности постепенно растет: интенсивность взаимных ударов «Хезболлы» и израильской армии увеличивается, расширяется их география, — сказали «Известиям» в посольстве РФ в Ливане.

В дипломатическом представительстве также считают, что риск полномасштабной войны имеет место быть.

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— Риск полномасштабной войны действительно существует. Если стороны конфликта продолжат предпринимать действия, способствующие дальнейшей эскалации, ситуация будет развиваться по негативному сценарию. «Хезболла» последовательно заявляет о готовности остановить боевые действия против Израиля в случае прекращения огня в секторе Газа. С другой же стороны, как это видится многим ливанцам, наоборот, настроены предельно агрессивно и едва ли задумываются о катастрофических последствиях своих действий против палестинцев для всего региона, — заявили в посольстве.

Диппредставительство прокомментировало и российские усилия в процессе попытки решения текущего кризиса в регионе, назвав главной причиной эскалации неурегулированность палестино-израильского конфликта.

— Свою основную задачу Россия видит в том, чтобы помочь создать условия для достижения урегулирования на основе «двугосударственной формулы». Системно работаем над этим на международных площадках, включая Совет Безопасности ООН, а также непосредственно с палестинцами и израильтянами. В практическом плане 19–20 июля в Бейруте находился спецпредставитель министра иностранных дел РФ по ближневосточному урегулированию Владимир Сафронков. В ходе состоявшихся здесь контактов он настраивал политическое руководство Ливана на поиск путей дипломатического урегулирования нынешнего конфликта. Такая же задача стояла перед ним и в рамках его пребывания в Тель-Авиве и Рамалле, — добавили в посольстве.

Также в дипломатической миссии сообщили, что в настоящий момент в Ливане проживает более 3 тыс. российских граждан, и благодаря рекомендациям МИД России и посольства воздержаться от поездок в эту страну их число не возросло. Что касается обстановки с транспортом, в ведомстве заявили, что аэропорт Бейрута продолжает работать в штатном режиме.