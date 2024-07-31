ЦАХАЛ сообщила о гибели одного из командиров «Хезболлы» при ударе по Ливану
Один из командиров ливанского движения «Хезболла» Фуад Шокр погиб при атаке Израиля по району Бейрута. Об этом 30 июля сообщили в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
«ЦАХАЛ объявляет, что в результате точечного, основанного на данных разведки удара израильские истребители ликвидировали самого высокопоставленного командира и главу стратегического подразделения террористической организации «Хезболла» Фуада Шокра, или Сейида Мухсена, в районе Бейрута», — говорится в сообщении армейской пресс-службы.
Однако телеканал Sky News Arabia обращает внимание, что «Хезболла» отрицает смерть Шокра.
Ранее в этот день сообщалось, что израильская армия нанесла удар по объектам ливанского движения «Хезболла» в Бейруте. Как уточнили в ЦАХАЛ, это был удар по командиру, ответственному за «убийство детей в Мадждаль-Шамсе и убийства множества других израильских мирных жителей». Сообщалось, что как минимум 68 человек пострадали и один погиб в результате удара Израиля по Ливану.
В МИД РФ назвали удары Израиля по Ливану грубым нарушением международного права.
Позднее телеканал Sky News Arabia сообщил, что «Хезболла» запустила беспилотники в сторону Израиля после атак ЦАХАЛ на Бейрут.
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.