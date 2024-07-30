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Собянин рассказал о благоустройстве набережных реки Яузы

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Фото: t.me/mos_sobyanin
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В этом сезоне в Москве идут работы по благоустройству набережных реки Яузы, рассказал мэр Сергей Собянин.

«До недавнего времени эта территория была не самым комфортным местом для прогулок, не реконструировалась лет 30–40. Постараемся исправить ситуацию, чтобы у москвичей появилось новое качественное общественное пространство у воды», — написал мэр в своем Telegram.

По его словам, тротуары будут расширены, а проезжая часть оптимизирована. На Подгорской и частично Устьинской набережных изменится схема движения пассажирского транспорта. Появится больше 60 новых пешеходных переходов и 15 современных остановок. На набережных организуют велопарковки и заменят освещение. Также специалисты проведут ремонт четырех автодорожных и четырех пешеходных мостов.

Работы должны завершиться до октября. «В прошлые годы мы благоустроили порядка 70 км набережных Москвы-реки. Эта работа продолжается, и в текущем году приведем в порядок еще больше 27 км», — заключил Собянин.

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