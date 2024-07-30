Матвиенко предложила разработать требования к рекламе списания долгов

К рекламе «по списанию долгов» необходимо установить специальные требования. Об этом 30 июля заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко на заседании совета по развитию финансового рынка.

Она обратила внимание, что с каждым годом мошенники придумывают всё более изощренные способы введения людей в заблуждение. Так, существует целая отрасль «раздолжнителей», которые за деньги предлагают якобы списать долги, указала спикер верхней палаты парламента, добавив, что на деле аферисты «тянут» с россиян средства за информацию о бесплатных механизмах снижения долговой нагрузки.

Матвиенко подчеркнула, что вопрос об установлении особых требований к такой рекламе назрел давно.

«Прошу коллег-сенаторов вместе с Банком России проработать эту тему и подготовить необходимые законодательные предложения», — приводятся ее слова в Telegram-канале Совфеда.

В середине июля «Известия» ознакомились с данными Федресурса, согласно которым по итогам января–июня этого года 191,5 тыс. россиян признали банкротами, что на 17,6% больше показателей аналогичного периода 2023 года.

В марте эксперт проекта «За права заемщиков» Общероссийского народного фронта Александра Пожарская рассказала, что банкротство физического лица — это признанная законом неспособность гражданина погасить долги перед кредиторами в полном объеме или внести обязательные платежи. Россияне, попавшие в долговую яму, могут объявить себя банкротами и списать долги, и государство имеет для этого инструменты помощи гражданам, подчеркнула она.