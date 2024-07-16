В упрощенном порядке: россияне стали в пять раз чаще банкротиться без суда

Россияне стали в пять раз чаще прибегать к механизму внесудебного банкротства. Доля таких процедур в общем числе банкротств граждан достигла 12%, и число обращений неуклонно растет. Граждан привлекают простота процедуры и отсутствие судебных издержек , указывают эксперты. В будущем доля внесудебных банкротств лишь увеличится, прогнозируют они. Кто может воспользоваться механизмом — узнали «Известия».

Не доводя до суда

За первые шесть месяцев 2024 года были начаты 25 325 внесудебных процедур , следует из данных «Федресурса». Это в 4,9 раза больше, чем в январе – июне 2023 года. Успешными оказалось подавляющее большинство обращений (92%). Между тем еще в 2023 году число возвратов заявлений доходило до 30%.

Больше половины начатых дел (60%) пришлось на пенсионеров и получателей пособий. Эти категории должников имеют упрощенный доступ к внесудебному банкротству. Они вправе инициировать процедуру через год после начала исполнительного производства. Ранее такая опция была им недоступна из-за регулярных платежей от государства.

Фото: Getty Images/Oleg Elkov

При этом для всех категорий граждан был расширен диапазон долга, позволяющий запустить внесудебное банкротство. В настоящий момент он составляет от 25 тыс. до 1 млн рублей. Прошлый диапазон варьировался в пределах от 50 тыс. до 500 тыс. рублей.

В общей сложности с сентября 2020 года по март 2024-го стартовали 54 772 внесудебные процедуры. Сумма долга по ним составляет 23,84 млрд рублей. В настоящий момент завершены 29 174 процедуры с долгом в 10,94 млрд рублей.

Темп прироста судебных банкротств при этом замедлился. С начала года он сократился до 17,6% по сравнению с 34,3% в аналогичный период 2023 года.

Всего же за время существования механизма личного банкротства (с октября 2015 года) суды признали несостоятельными 1,29 млн граждан и индивидуальных предпринимателей.

Очевидные преимущества

Процедура внесудебного банкротства — это упрощенный способ признания несостоятельности гражданина, который позволяет списать долги без судебного разбирательства, напоминает партнер компании «Интерцессия» Эмиль Юсупов. Она проводится через многофункциональные центры и предназначена для физических лиц, имеющих задолженность в размере до 1 млн рублей.

— Основные условия для начала процедуры включают завершение исполнительного производства в связи с отсутствием имущества, подлежащего взысканию, и отсутствие иных действующих производств по истребованию денег , — разъясняет эксперт.

Процедура внесудебного банкротства существенно упростила для граждан возможности по списанию долгов, считает руководитель практик «Банкротство» и «Споры» юридической фирмы Bishenov & Partners Алексей Клюев.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

— Теперь это можно реализовать без обращения в суд, что существенно сокращает сроки и расходы на процедуру, а также делает процесс списания долгов более стандартизированным и прозрачным, — полагает эксперт. Увеличение числа внесудебных банкротств видится ему закономерным и предсказуемым.

Внесудебное банкротство — это механизм, который может стать альтернативой сложной судебной процедуре как с точки зрения скорости проведения, так и с точки зрения цены, согласен доктор экономических наук, профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Юрий Ляндау.

— Внесудебное банкротство значительно дешевле, так как не требует оплаты судебных расходов и услуг арбитражных управляющих. При этом процедура обычно занимает меньше времени по сравнению с судебным банкротством, что позволяет быстрее решить финансовые проблемы , — подтверждает основатель инвестиционной компании Sharespro Денис Астафьев.

Также к числу преимуществ, по мнению Юсупова, относятся отсутствие необходимости участвовать в судебных заседаниях, что снижает стресс и юридические расходы.

Влияние информированности

Увеличение частоты внесудебных банкротств связано с несколькими факторами , указывает Эмиль Юсупов. В первую очередь на ситуацию повлияло расширение критериев для банкротства.

— Снижение минимального порога задолженности до 25 тыс. рублей и увеличение максимального до 1 млн рублей сделали процедуру доступной для большего числа граждан, — полагает собеседник «Известий».

Среди причин увеличения количества внесудебных банкротств Денис Астафьев выделяет экономические трудности. Рост инфляции и снижение доходов населения, по его словам, заставляют больше людей искать пути освобождения от долгов.

— При этом развитие нормативной базы и улучшение информационной поддержки делают процесс внесудебного банкротства более понятным и доступным для граждан. А информационные кампании и увеличение числа консультантов, помогающих гражданам воспользоваться этой процедурой, способствуют ее популяризации, — считает эксперт.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Процедура внесудебного банкротства может быть исполнена в нескольких случаях, напоминает Юрий Ляндау. Для ее проведения должно быть окончено исполнительное производство в связи с отсутствием имущества. Основным доходом гражданина при этом должна являться пенсия или ежемесячное пособие.

— Чтобы пройти процедуру внесудебного банкротства, гражданину необходимо обратиться в отделение судебных приставов по территориальной принадлежности и получить справку, подтверждающую, что исполнительный документ выдан более одного года назад, но требования по нему не исполнены или исполнены частично , — разъясняет эксперт. При этом у гражданина должно отсутствовать имущество, на которое можно обратить взыскание. Если условия соблюдены, должник может подать заявление в МФЦ и запустить внесудебное банкротство.

При этом нужно понимать, что такая процедура удобна и применима для ординарных ситуаций с относительно небольшим размером задолженности и понятными предпосылками ее образования, предупреждает Алексей Клюев.

— Для крупных должников со сложными схемами отношений с кредиторами по-прежнему актуальны судебные банкротства, и в ближайшей перспективе для такой категории лиц ситуация едва ли изменится, — убежден он.

Выбор в пользу удобства

Процедура внесудебных банкротств действительно позволяет снизить количество судебных банкротств, признает Юрий Ляндау. Однако необходимо не упрощать процедуру, а развивать финансовую грамотность населения, чтобы уменьшать количество ситуаций, приводящих к банкротствам.

— Тем не менее зачастую мы наблюдаем ситуации, в которых различные финансовые организации стараются навязать кредитные схемы, а люди в них не ориентируются и становятся жертвами обмана, — предупреждает эксперт.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

В будущем можно ожидать дальнейшего роста числа внесудебных банкротств, прогнозирует Эмиль Юсупов. Этому поспособствуют возможное дальнейшее упрощение условий и расширение категорий граждан, имеющих право на проведение процедуры. К росту также приведут повышение осведомленности граждан о возможности воспользоваться этим механизмом. Свою роль сыграют и социально-экономические факторы.

— Ухудшение экономической ситуации может привести к увеличению числа граждан, которые не смогут обслуживать свои долги, — не исключает Юсупов.

Принцип работы

Механизм внесудебного банкротства начал работать с 1 сентября 2020 года. В рамках этой процедуры банкротство оформляется по заявлению через МФЦ.

С недавних пор получить признание несостоятельности таким образом могут граждане, общий размер долгов у которых составляет от 25 тыс. до 1 млн рублей. Если сумма превышает установленную границу, банкротство можно оформить только в судебном порядке.

Заявление о внесудебном банкротстве подается в письменном виде в многофункциональный центр по месту жительства или пребывания. К нему необходимо приложить список всех известных кредиторов, заполненный по специальной форме. Кредиторов, не внесенных в список, процедура не коснется, в результате чего эти долги не спишутся.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

После подачи заявления МФЦ проверит соответствие заявителя установленным критериям и в течение трех рабочих дней включит в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве. С этого момента и начинается процедура внесудебного банкротства. Она длится ровно шесть месяцев. На этот период приостанавливается исполнение исполнительных документов по имущественным взысканиям и прекращается начисление процентов и штрафов.

В течение процедуры внесудебного банкротства гражданин не может брать новые кредиты и займы, выдавать поручительства и оформлять иные обеспечительные сделки.