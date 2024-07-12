Почти 192 тыс. россиян признали банкротами в первой половине 2024 года

Суды по итогам января-июня этого года признали банкротами 191,5 тыс. россиян, что на 17,6% больше показателей аналогичного периода 2023-го, следует из данных Федресурса, с которыми ознакомились «Известия» 12 июля. В первом полугодии темпы роста несостоятельности среди физлиц продолжили замедляться.

Для сравнения, за шесть месяцев прошлого года в сопоставлении с таким же периодом 2022-го количество дефолтов росло на 34,3% (с 121,3 тыс. до 162,9 тыс.), в аналогичном периоде 2022 года к 2021-му — на 37,8% (с 88 тыс. до 121,3 тыс.). А в январе – июне 2021-го к такому же периоду пандемийного 2020 года был зафиксирован рекордный прирост на 106% (с 42,7 тыс. до 88 тыс.).

В первом полугодии 2024-го в абсолютном выражении по количеству граждан-банкротов лидируют Краснодарский край и Московская область. Большую процедур несостоятельности (96,7%) по-прежнему инициируют сами физические лица. Оставшиеся приходятся на конкурсных кредиторов и ФНС.

По данным Федресурса, с момента существования института судебного банкротства физлиц — 1 октября 2015-го по конец июня этого года — несостоятельными признаны почти 1,29 млн россиян.

К внесудебной процедуре за январь – июнь 2024-го допущены 25,3 тыс. человек, что почти в пять раз больше, чем в таком же периоде прошлого года. Из них более половины дел приходятся на пенсионеров. В целом за весь период работы механизма внесудебного банкротства (с сентября 2020-го по конец июня 2024-го) процедуру прошли 54,8 тыс. россиян с общей суммой долга 24 млрд рублей. Более 29 тыс. гражданам списаны обязательства на сумму 11 млрд.

«Известия» спросили крупные БКИ и банки о несостоятельности клиентов-физлиц. Динамика темпов роста банкротства частных заемщиков сохраняется, в том числе, после расширения критериев упрощенного банкротства в ноябре 2023-го, отметил директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексей Волков.

«По нашим оценкам, сейчас около 8 млн россиян испытывают сложности с обслуживанием кредитных обязательств. Доля признанных банкротов в этом сегменте в первом полугодии 2024 года выросла до 15%, что является существенным давлением на финансовый результат розничного кредитования», — считает он.

Динамика банкротств клиентов Сбербанка в целом коррелирует с национальной статистикой и ожидания аналитиков банка подтвердились в части существенного сокращения темпов роста количества новых банкротов, рассказал начальник управления принудительного взыскания и банкротства Сбербанка Евгений Акимов. По его оценкам, эта тенденция продолжится, и в течение 2025–2026 годов кривая банкротства граждан выйдет на плато.

При этом развитие института внесудебного банкротства и повышение информированности граждан ожидаемо будут вести к увеличению числа граждан, которые будут им пользоваться, уверен он. «Сбер» не видит в этом рисков для бизнеса. Акимов отметил, что куда больший негативный эффект оказывает деятельность так называемых раздолжнителей, которые вводят в заблуждение как людей, попавших трудную финансовую ситуацию, так и кредиторов.

Замедление темпа роста судебных процедур указывает на эффективность внесудебной и законодательных изменений в конце 2023-го, считает председатель совета союза арбитражных управляющих «Национальный центр реструктуризации и банкротства» Валерия Герасименко. Она уверена, что увеличение суммы долга, расширение круга граждан в совокупности с бесплатностью механизма и дальше будут способствовать росту его популярности.

Количества внесудебных дел пока мало, и говорить о влиянии на экономическую ситуацию рановато, считает основатель сервиса «Кредчек» Эльман Мехтиев. При этом гражданам стоит помнить, что банкротство — не есть прощение долга, напомнил он. В будущем упоминание об этом в кредитной истории может сказаться на взаимоотношениях с финансовыми институтами, а также в карьере.

В июне первый замминистра экономики Илья Торосов сообщил в интервью «Известиям» на ПМЭФ-2024, что в России завершено 25 тыс. процедур внесудебного банкротства за всё время существования института, по ним списано 8,5 млрд рублей.