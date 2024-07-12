Реклама
Прямой эфир
Экономика
Мишустин заявил о росте ВВП в России за пять месяцев на 5%
Мир
В МИД РФ указали на «ползучее проникновение» НАТО на Южный Кавказ
Мир
Орбан обсудил с Трампом вопросы установления мира на Украине
Общество
В России может появиться короткий номер 124 для помощи детям и родителям
Экономика
Почти 40% россиян готовы перевести «замороженные» пенсионные накопления в ПДС
Происшествия
В Крыму задержали передававшего данные о ВС РФ агента украинских спецслужб
Общество
Фирма блогера Шабутдинова проиграла дело о защите деловой репутации
Общество
Сотрудники ФСИН привлечены к ответственности после захвата заложников в СИЗО
Интернет и технологии
Песков объяснил замедление работы YouTube в РФ проблемой с оборудованием
Авто
В России за прошедшие сутки произошло 302 ДТП
Политика
В Госдуме назвали чушью слова премьера Британии об угрозе со стороны России
Мир
РФ приостановит японский промысел в зоне Курил из-за ремонта маяка
Мир
Чад ведет работу по отмене виз для россиян
Происшествия
В Краснодарском крае трех туристок унесло в открытое море на сапбордах
Армия
Российские военные установили флаг в центре Урожайного в ДНР
Мир
СМИ заявили о неготовности Украины к контрнаступлению в текущем году
Мир
В МИД Бразилии заявили о намерении пригласить Путина на саммит G20

Почти 192 тыс. россиян признали банкротами в первой половине 2024 года

0
Фото: Global Look Press/Thomas Trutschel
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Суды по итогам января-июня этого года признали банкротами 191,5 тыс. россиян, что на 17,6% больше показателей аналогичного периода 2023-го, следует из данных Федресурса, с которыми ознакомились «Известия» 12 июля. В первом полугодии темпы роста несостоятельности среди физлиц продолжили замедляться.

Для сравнения, за шесть месяцев прошлого года в сопоставлении с таким же периодом 2022-го количество дефолтов росло на 34,3% (с 121,3 тыс. до 162,9 тыс.), в аналогичном периоде 2022 года к 2021-му — на 37,8% (с 88 тыс. до 121,3 тыс.). А в январе – июне 2021-го к такому же периоду пандемийного 2020 года был зафиксирован рекордный прирост на 106% (с 42,7 тыс. до 88 тыс.).

В первом полугодии 2024-го в абсолютном выражении по количеству граждан-банкротов лидируют Краснодарский край и Московская область. Большую процедур несостоятельности (96,7%) по-прежнему инициируют сами физические лица. Оставшиеся приходятся на конкурсных кредиторов и ФНС.

По данным Федресурса, с момента существования института судебного банкротства физлиц — 1 октября 2015-го по конец июня этого года — несостоятельными признаны почти 1,29 млн россиян.

К внесудебной процедуре за январь – июнь 2024-го допущены 25,3 тыс. человек, что почти в пять раз больше, чем в таком же периоде прошлого года. Из них более половины дел приходятся на пенсионеров. В целом за весь период работы механизма внесудебного банкротства (с сентября 2020-го по конец июня 2024-го) процедуру прошли 54,8 тыс. россиян с общей суммой долга 24 млрд рублей. Более 29 тыс. гражданам списаны обязательства на сумму 11 млрд.

«Завершено уже около 25 тыс. внесудебных банкротств, людям списано 8,5 млрд»
Первый замминистра экономики Илья Торосов — о тратах из ФНБ, развитии «российских офшоров» и процедурах признания несостоятельности

«Известия» спросили крупные БКИ и банки о несостоятельности клиентов-физлиц. Динамика темпов роста банкротства частных заемщиков сохраняется, в том числе, после расширения критериев упрощенного банкротства в ноябре 2023-го, отметил директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексей Волков.

«По нашим оценкам, сейчас около 8 млн россиян испытывают сложности с обслуживанием кредитных обязательств. Доля признанных банкротов в этом сегменте в первом полугодии 2024 года выросла до 15%, что является существенным давлением на финансовый результат розничного кредитования», — считает он.

Динамика банкротств клиентов Сбербанка в целом коррелирует с национальной статистикой и ожидания аналитиков банка подтвердились в части существенного сокращения темпов роста количества новых банкротов, рассказал начальник управления принудительного взыскания и банкротства Сбербанка Евгений Акимов. По его оценкам, эта тенденция продолжится, и в течение 2025–2026 годов кривая банкротства граждан выйдет на плато.

При этом развитие института внесудебного банкротства и повышение информированности граждан ожидаемо будут вести к увеличению числа граждан, которые будут им пользоваться, уверен он. «Сбер» не видит в этом рисков для бизнеса. Акимов отметил, что куда больший негативный эффект оказывает деятельность так называемых раздолжнителей, которые вводят в заблуждение как людей, попавших трудную финансовую ситуацию, так и кредиторов.

Замедление темпа роста судебных процедур указывает на эффективность внесудебной и законодательных изменений в конце 2023-го, считает председатель совета союза арбитражных управляющих «Национальный центр реструктуризации и банкротства» Валерия Герасименко. Она уверена, что увеличение суммы долга, расширение круга граждан в совокупности с бесплатностью механизма и дальше будут способствовать росту его популярности.

Количества внесудебных дел пока мало, и говорить о влиянии на экономическую ситуацию рановато, считает основатель сервиса «Кредчек» Эльман Мехтиев. При этом гражданам стоит помнить, что банкротство — не есть прощение долга, напомнил он. В будущем упоминание об этом в кредитной истории может сказаться на взаимоотношениях с финансовыми институтами, а также в карьере.

В июне первый замминистра экономики Илья Торосов сообщил в интервью «Известиям» на ПМЭФ-2024, что в России завершено 25 тыс. процедур внесудебного банкротства за всё время существования института, по ним списано 8,5 млрд рублей.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024