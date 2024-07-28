Глава евродипломатии Боррель потребовал расследовать удар по Голанским высотам

Глава евродипломатии Жозеп Боррель 27 июля решительно осудил и назвал шокирующими кадры с футбольного поля в населенном пункте Мадждаль-Шамс на Голанских высотах. Он призвал расследовать произошедшее.

«Шокирующие кадры с футбольного поля в поселке Мадждаль-Шамс. Я решительно осуждаю это кровопролитие. Нам необходимо провести независимое международное расследование этого неприемлемого инцидента», — написал он в соцсети Х.

Боррель также призвал все стороны проявлять максимальную сдержанность и избегать дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

27 июля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ливанское шиитское движение «Хезболла» заплатит высокую цену за удар по друзскому поселку Мадждаль-Шамс на Голанах. Он признался, что «потрясен убийством детей и невинных людей».

Ранее в этот день советник премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман заявил, что поселок Мадждаль-Шамс на Голанских высотах подвергся обстрелу со стороны Ливана. В результате атаки 12 человек погибли, более 30 получили ранения.

Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари во время брифинга заявил, что уже готовится ответ на произошедшую атаку. По информации израильских военных, удар был нанесен с территории к северу от деревни Шебаа на юге Ливана.

При этом представители шиитской организации отвергли свою причастность к атаке.

Глава МИД Израиля Исраэль Кац заявил, что сейчас страна приближается к полномасштабной войне с «Хезболлой» и Ливаном, поскольку обстрел Голанских высот пересекает все красные линии.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.