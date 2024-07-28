Нетаньяху пообещал заставить «Хезболлу» заплатить за удар по Голанам

Ливанское шиитское движение «Хезболла» заплатит высокую цену за удар по друзскому поселку Мадждаль-Шамс на Голанах. Об этом в субботу, 27 июля, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

«Премьер-министр подчеркнул, что Израиль не оставит без ответа эту смертоносную атаку и «Хезболла» заплатит за это самую высокую цену, такую, какую она еще не платила», — говорится в заявлении его канцелярии, которое цитирует ABC News.

В разговоре Нетаньяху заявил, что «потрясен убийством детей и невинных людей».

Ранее в этот день советник премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман заявил, что поселок Мадждаль-Шамс на Голанских высотах подвергся обстрелу со стороны Ливана. В результате атаки 12 человек погибли, более 30 получили ранения.

Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари во время брифинга заявил, что уже готовится ответ на произошедшую атаку. По информации израильских военных, удар был нанесен с территории к северу от деревни Шебаа на юге Ливана.

При этом представители шиитской организации отвергли свою причастность к атаке.

Глава МИД Израиля Исраэль Кац заявил, что сейчас страна приближается к полномасштабной войне с «Хезболлой» и Ливаном, поскольку обстрел Голанских высот пересекает все красные линии.

До этого, 24 июля, посол Израиля в РФ Симона Гальперин заявила, что ЦАХАЛ готова к военному противостоянию с Ливаном, однако в настоящее время еще имеется шанс для урегулирования ситуации дипломатическим путем, который нужно не упустить. По мнению дипломата, для того чтобы текущий конфликт не перерос в масштабное военное сопротивление, «Хезболла» должна прекратить обстрелы израильской территории.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.