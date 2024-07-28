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Представитель ЦАХАЛ заявил о подготовке ответа на атаку по Голанским высотам

ЦАХАЛ: ракеты по Голанским высотам запустили с юга Ливана
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Фото: REUTERS/Ammar Awad
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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) готовит ответ на атаку по Голанским высотам, за которой стоит ливанское шиитское движение «Хезболла», заявил 27 июля представитель израильского военного ведомства Даниэль Хагари во время брифинга.

«Сегодня вечером террористическая организация «Хезболла» в Ливане выпустила ракету по детям, играющим в футбол на футбольном поле в Мадждаль-Шамсе на севере Израиля. Затем «Хезболла» солгала всему миру и заявила, что не совершала этого нападения. Это ложь. Мы можем подтвердить, что в результате этой жестокой атаки «Хезболла» убила 10 детей и ранила более 20 ребят в возрасте от 10 до 20 лет», — сказал он.

Хагари добавил, что «Хезболла» атакует граждан Израиля на севере страны, выпуская тысячи ракет, снарядов и БПЛА.

«В настоящее время ЦАХАЛ проводит оценку ситуации, и мы будем готовиться к ответным действиям против «Хезболлы». Мы закончим наши оценки и будем действовать», — заверил представитель ЦАХАЛ.

Как утверждает Армия обороны Израиля в своем Telegram-канале, ракетный пуск по Голанским высотам был осуществлен с территории на юге Ливана.

«Согласно анализу оперативных систем ЦАХАЛ, ракетный пуск по Мадждаль-Шамсу был осуществлен с территории к северу от деревни Шебаа на юге Ливана», — сказано в заявлении.

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Ранее в этот день советник премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман сообщил о девяти погибших детях в результате обстрела в городе Мадждаль-Шамс на Голанских высотах со стороны Ливана. Также сообщалось, что более 30 человек получили ранения. Советник назвал произошедшее серьезной агрессией и эскалацией и пообещал жесткий ответ Тель-Авива для восстановления безопасности на северной границе.

При этом представители шиитской организации отвергли свою причастность к атаке.

Глава израильского МИДа Исраэль Кац заявил, что страна приближается к полномасштабной войне с «Хезболлой» и Ливаном, поскольку обстрел Голанских высот пересекает все красные линии.

До этого, 24 июля, посол Израиля в РФ Симона Гальперин заявила, что ЦАХАЛ готова к военному противостоянию с Ливаном, однако в настоящее время еще имеется шанс для урегулирования ситуации дипломатическим путем, который нужно не упустить.

В свою очередь, лидер шиитского движения Хасан Насралла 10 июля, выступая на памятном мероприятии в честь высокопоставленного чиновника Мохаммеда Насера, убитого в ходе авиаудара Израиля, заявил, что «Хезболла» прекратит атаки на соседнее государство после того, как оно заключит сделку с палестинским движением ХАМАС.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

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