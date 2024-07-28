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Биткоин стал падать в цене после выступления Трампа в Нашвилле

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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Цена биткоина снизилась после того, как кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что хотел бы, чтобы Америка возглавила процесс «стремительного развития биткоина», сообщило 27 июля агентство Reuters.

Биткоин упал на 0,96%, до $66 814 после выступления Трампа на конференции Bitcoin 2024 в Нашвилле, штат Теннеси. Мероприятие является частью масштабных усилий республиканцев по привлечению держателей криптовалют в преддверии выборов, написало агентство.

«Я хочу, чтобы [биткоин] добывался, чеканился и производился в США. И не производился где-либо еще. И если биткоин полетит на Луну, как мы говорим... Я хочу, чтобы Америка была страной, которая покажет путь туда», — цитирует Трампа Axios.

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В тот же день Роберт Кеннеди – младший пообещал, что в случае своей победы на ноябрьских выборах президента США будет добиваться резерва в 4 млн биткоинов. Он добавил, что покупка биткоинов должна состояться на сумму $615 млрд, что равно золотому резерву страны. Он взял на себя обязательство убедить в необходимости такой меры Федеральную резервную систему США.

22 июля финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов в беседе с «Известиями» отмечал, что биткоин позитивно среагировал на политическую информацию из США, когда действующий президент Джо Байден отказался продолжать участие в предвыборной кампании. Он уточнил: инвесторы считают, что под руководством Трампа могут пройти благоприятные изменения, в том числе и в вопросе регулирования.

15 июля сообщалось, что криптовалютный рынок отреагировал ростом на новости о покушении на экс-президента США Дональда Трампа. BTC поднялся в цене выше $60 тыс. Антонов отметил, что спрос на риск заметно увеличился, что позитивно сказалось на биржевой конъюнктуре.

Очередные, 60-е по счету, президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе пройдет съезд Демократической партии, на котором будет утвержден кандидат от нее. Республиканскую партию представит Дональд Трамп. Заключительным этапом выборов станет ноябрьское голосование.

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