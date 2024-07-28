Количество погибших при атаке на Голанские высоты выросло до 12

Число погибших при ракетной атаке по городу Мадждаль-Шамс на Голанских высотах увеличилось до 12. Об этом в субботу, 27 июля, сообщает газета The Times of Israel со ссылкой на официального представителя Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэля Хагари.

По данным газеты, среди погибших в основном дети и подростки. Хотя звучала воздушная тревога, многие не успели убежать.

Даниэль Хагари заявил на пресс-конференции в субботу вечером, что все жертвы были в возрасте от 10 до 20 лет.

По словам официальных лиц, медики констатировали смерть 10 пострадавших на месте происшествия, двое из них скончались в больницах.

ЦАХАЛ заявила, что ракета была запущена ливанским шиитским движением «Хезболла» из района к северу от ливанской деревни Шебаа. Израильские военные считают, что удар был нанесен иранской ракетой Falaq-1.

Ранее в этот день советник премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман сообщил о девяти погибших детях в результате обстрела в городе Мадждаль-Шамс на Голанских высотах со стороны Ливана. Также сообщалось, что более 30 человек получили ранения. Советник назвал произошедшее серьезной агрессией и эскалацией и пообещал жесткий ответ Тель-Авива для восстановления безопасности на северной границе.

При этом представители шиитской организации отвергли свою причастность к атаке.

Глава МИД Израиля Исраэль Кац заявил, что сейчас страна приближается к полномасштабной войне с «Хезболлой» и Ливаном, поскольку обстрел Голанских высот пересекает все красные линии.

До этого, 24 июля, посол Израиля в РФ Симона Гальперин заявила, что ЦАХАЛ готова к военному противостоянию с Ливаном, однако в настоящее время еще имеется шанс для урегулирования ситуации дипломатическим путем, который нужно не упустить. По мнению дипломата, для того чтобы текущий конфликт не перерос в масштабное военное сопротивление, «Хезболла» должна прекратить обстрелы израильской территории.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.