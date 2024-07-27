Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Двое взрослых и ребенок пострадали в Белгородской области при атаке дронов ВСУ
Происшествия
В МВД установили личность хозяина напавшего на четырех человек под Тверью алабая
Общество
В Москве арестовали напавшего на женщин в парке мужчину
Мир
Представитель ЦАХАЛ заявил о подготовке ответа на атаку по Голанским высотам
Мир
Орбан исключил вероятность членства Украины в ЕС и НАТО
Культура
Фильм «Пираты галактики Барракуда» презентовали на «Таврида.АРТ»
Армия
Силы ПВО уничтожили два беспилотника ВСУ над Белгородской областью
Мир
Фигурист Авербух сравнил церемонию открытия Олимпиады в Париже с фестивалем
Общество
Сына бизнесмена Бажаева задержали по подозрению в нападении на полицейского в Москве
Общество
Песков назвал отвратительными некоторые моменты открытия Олимпиады в Париже
Мир
Эрдоган призвал Аббаса извиниться за то, что он не выступил в парламенте Турции
Мир
СМИ сообщили о беспокойстве США из-за риска войны Израиля с «Хезболлой»
Мир
Власти Испании вынудили экипаж фрегата «Штандарт» выйти в открытое море
Общество
Метеоролог Шувалов рассказал о погоде в Москве в первые дни августа
Армия
Бойцы ВС РФ своевременно обнаружили и нейтрализовали диверсантов ВСУ
Мир
Количество погибших при атаке на Голанские высоты выросло до 12
Мир
В МИД Израиля заявили о близости полномасштабной войны с «Хезболлой» и Ливаном
Армия
Беспилотник MQ-9 Reaper коалиции опасно сблизился с Су-35 ВКС РФ в Сирии

На Украине сообщили о попытках граждан надписями защитить машины от поджогов

УНИАН: на Украине водители защищают машины от поджога надписями «Не ТЦК»
0
Фото: соцсети
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На Украине владельцы микроавтобусов помечают свои машины надписями о том, что они не имеют отношения к военкоматам. Об этом 27 июля сообщается в Telegram-канале агентства УНИАН.

«Владельцы микроавтобусов в Одессе начали помечать свои транспортные средства надписями «Не ТЦК» (территориальный центр комплектования. — Ред.), чтобы не отпугивать граждан», — говорится в сообщении, где приводится фотография такого транспортного средства.

По информации издания, аналогичные машины ранее были замечены в Киеве и Львове. При этом в субботу в Киеве сожгли очередной автомобиль военных, уточнили журналисты.

Теневая страна: к чему приведет новое ужесточение мобилизации на Украине
После 16 июля у уклонистов начнут изымать имущество

Накануне, 26 июля, украинское издание «Страна.ua» сообщало со ссылкой на источник в правоохранительных органах, что за сутки по Украине прокатилась очередная волна поджогов автомобилей военных, а также объектов на железнодорожной инфраструктуре. Так, машины военнослужащих подожгли в Одессе и Херсоне.

В последнее время на Украине участились случаи поджога транспортных средств, принадлежащих военным. В частности, в ночь на 21 июля несколько машин подожгли в Киеве. Еще два были подожжены 19 июля в украинской столице и Винницкой области. Сообщается, что это связано с ужесточением законодательства о мобилизации в стране.

Президент Украины Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая, подписал соответствующий закон 16 апреля. Документ уточняет категории подлежащих мобилизации лиц и ужесточает наказание за уклонение от нее, а положений о демобилизации в нем нет.

Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Тогда же Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024