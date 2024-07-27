На Украине сообщили о попытках граждан надписями защитить машины от поджогов
На Украине владельцы микроавтобусов помечают свои машины надписями о том, что они не имеют отношения к военкоматам. Об этом 27 июля сообщается в Telegram-канале агентства УНИАН.
«Владельцы микроавтобусов в Одессе начали помечать свои транспортные средства надписями «Не ТЦК» (территориальный центр комплектования. — Ред.), чтобы не отпугивать граждан», — говорится в сообщении, где приводится фотография такого транспортного средства.
По информации издания, аналогичные машины ранее были замечены в Киеве и Львове. При этом в субботу в Киеве сожгли очередной автомобиль военных, уточнили журналисты.
Накануне, 26 июля, украинское издание «Страна.ua» сообщало со ссылкой на источник в правоохранительных органах, что за сутки по Украине прокатилась очередная волна поджогов автомобилей военных, а также объектов на железнодорожной инфраструктуре. Так, машины военнослужащих подожгли в Одессе и Херсоне.
В последнее время на Украине участились случаи поджога транспортных средств, принадлежащих военным. В частности, в ночь на 21 июля несколько машин подожгли в Киеве. Еще два были подожжены 19 июля в украинской столице и Винницкой области. Сообщается, что это связано с ужесточением законодательства о мобилизации в стране.
Президент Украины Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая, подписал соответствующий закон 16 апреля. Документ уточняет категории подлежащих мобилизации лиц и ужесточает наказание за уклонение от нее, а положений о демобилизации в нем нет.
Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Тогда же Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.