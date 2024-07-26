На Украине сообщили о волне поджогов автомобилей военных

На Украине неизвестные подожгли автомобили военных и релейный шкаф на железной дороге. Об этом в пятницу, 26 июля, сообщило украинское издание «Страна», ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

«За последние сутки по Украине прокатилась очередная волна поджогов — автомобилей военных и объектов на железнодорожной инфраструктуре. В Одессе подожгли автомобиль <...>, который принадлежит военному. Также был совершен поджог релейного шкафа на железной дороге неподалеку от станции Одесса-Восточная», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что еще одну машину военнослужащего сожгли в Херсоне, а в Черкасской области в городе Городище совершили поджог релейного шкафа на железной дороге.

В последнее время в стране участились случаи поджога транспортных средств, принадлежащих военным украинской армии. Так, 18 июля сообщалось о том, что неизвестные подожгли две машины в Одессе. Днем ранее в этом же городе подожгли пять автомобилей военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). При этом на то время за последние две недели уже было зарегистрировано 13 подобных инцидентов.

Аналогичные случаи были зафиксированы в городе Каменское Днепропетровской области в конце июня и еще в трех регионах в середине того же месяца. Журналисты предполагают, что это связано с ужесточением законодательства о мобилизации.

Президент Украины Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая, подписал соответствующий закон 16 апреля. Документ уточняет категории подлежащих мобилизации лиц и ужесточает наказание за уклонение от нее, а положений о демобилизации в нем нет.

Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Тогда же Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.