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На Украине сообщили о волне поджогов автомобилей военных

«Страна»: на Украине неизвестные подожгли автомобили военных и релейный шкаф
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Фото: Global Look Press/Andriy Andriyenko
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На Украине неизвестные подожгли автомобили военных и релейный шкаф на железной дороге. Об этом в пятницу, 26 июля, сообщило украинское издание «Страна», ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

«За последние сутки по Украине прокатилась очередная волна поджогов — автомобилей военных и объектов на железнодорожной инфраструктуре. В Одессе подожгли автомобиль <...>, который принадлежит военному. Также был совершен поджог релейного шкафа на железной дороге неподалеку от станции Одесса-Восточная», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что еще одну машину военнослужащего сожгли в Херсоне, а в Черкасской области в городе Городище совершили поджог релейного шкафа на железной дороге.

Теневая страна: к чему приведет новое ужесточение мобилизации на Украине
После 16 июля у уклонистов начнут изымать имущество

В последнее время в стране участились случаи поджога транспортных средств, принадлежащих военным украинской армии. Так, 18 июля сообщалось о том, что неизвестные подожгли две машины в Одессе. Днем ранее в этом же городе подожгли пять автомобилей военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). При этом на то время за последние две недели уже было зарегистрировано 13 подобных инцидентов.

Аналогичные случаи были зафиксированы в городе Каменское Днепропетровской области в конце июня и еще в трех регионах в середине того же месяца. Журналисты предполагают, что это связано с ужесточением законодательства о мобилизации.

Президент Украины Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая, подписал соответствующий закон 16 апреля. Документ уточняет категории подлежащих мобилизации лиц и ужесточает наказание за уклонение от нее, а положений о демобилизации в нем нет.

Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Тогда же Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.

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