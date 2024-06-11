На Украине в трех регионах подожгли автомобили военных

На Украине 10 июня было совершено три поджога автомобилей военных. Об этом 11 июня в своем Telegram-канале сообщило издание «Страна» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Один случай произошел в Днепропетровске (украинское название Днепр. — Ред.). На автопарковке неизвестный облил бензином автомобиль Volkswagen.

Другой инцидент произошел в Киеве в Шевченковском районе, где неизвестный поджог микроавтобус Mercedes-Benz, который принадлежит военному. В Одессе был зафиксирован третий случай. Там неизвестный поджог автомобиль Peugeot.

По данным издания, материалы по этим ситуациям были переданы Службе безопасности Украины (СБУ).

Ранее в этот день сотрудники военкомата в Одессе не выпускали из здания врачей скорой помощи, приехавших на вызов, в результате чего медики устроили драку. Отмечалось, что водитель скорой помощи пришел в территориальный центр комплектования (ТЦК) обновить данные. Там у него поднялось давление, и в военкомат вызвали медиков. Приехавших на место врачей также отказались выпускать из ТЦК. Тогда на помощь коллегам приехали другие бригады скорой помощи. После этого началась драка.

Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Тогда же президент Украины Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая, подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.