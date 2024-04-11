Впадают в военкому: что известно об ужесточении мобилизации на Украине

Верховная рада во втором чтении приняла закон о мобилизации. Итоговый вариант довольно сильно отличается от первоначального. Так, депутаты убрали положение о демобилизации тех солдат, которые уже на фронте. Кроме того, введены крупные штрафы за неявку призывников в военкомат. При этом теперь обещают не блокировать банковские счета уклонистов. Подробности — в материале «Известий».

Новый закон о мобилизации на Украине: когда начнет действовать

Верховная рада во втором чтении одобрила закон о мобилизации. Документ поддержали 283 депутата, против выступил только один, воздержались 49 человек. Теперь законопроект поступит на подпись президенту Зеленскому. Ожидается, что глава государства оперативно поддержит документ, а через месяц он вступит в силу, то есть новые правила заработают ориентировочно в середине мая.

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/President Of Ukraine

Известно, что перед голосованием с «мотивационной речью» выступил командующий объединенными силами ВСУ Юрий Содоль, который призвал принять законопроект. За ходом голосования в сессионном зале наблюдали также министр обороны Рустем Умеров и главком ВСУ Александр Сырский.

Всеобщая мобилизация на Украине: суть закона, кого призовут, штраф за неявку

Во многом новый закон оказался жестче, чем первоначальный вариант, депутат Алексей Гончаренко признал, что «хороших новостей» в нынешней редакции документа мало. Одна из важных норм — все военнообязанные в течение 60 дней должны прийти в военкомат (ТЦК), чтобы «обновить свои данные». Это касается в том числе украинцев, которые живут за границей, они смогут воспользоваться специальным электронным кабинетом.

Нарушителям этого положения грозит штраф в размере 17-22,5 тыс. гривен ($430-570), через суд их также могут лишить права водить автомобиль. Кроме того, полицейские при любой проверке документов будут сверять данные с электронным реестром военнообязанных. Если заметят нарушения, то доставят мужчину в ТЦК. Получается, отловом призывников будут заниматься не только сотрудники военкоматов, но и полицейские.

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Serhiihudak

Второе важное положение — все украинские мужчины в возрасте от 18 до 60 лет будут обязаны носить с собой военный билет, проверять наличие документа будут полицейские, сотрудники ТЦК, а также пограничники при попытке выезда из страны. Кроме того, без военного билета украинцы не смогут получить консульские услуги за рубежом, в том числе обновить просроченный паспорт. Соответственно, чтобы получить украинские документы, нужно будет вернуться на родину и посетить ТЦК.

Еще один важный момент — депутаты исключили из законопроекта положение о демобилизации тех солдат, которые уже 36 месяцев находятся на фронте. Осталось только указание на то, что «дембель» будет проводится по специальному указу президента страны, но никаких сроков не называется. СМИ сообщали, что об этом парламентариев попросило армейское командование, которое учитывает сложную ситуацию на фронте. Кроме того, из текста исключили положение об обязательной ротации. «Вход на воинскую службу есть, выхода нет», — говорит депутат Гончаренко.

Четвертый пункт — военкоматы смогут конфисковывать для нужд ВСУ автомобили украинских граждан и компаний. Для этого при участии МВД и областных администраций будет создан специальный реестр транспортных средств. Вернуть автомобили обещают в течение месяца после объявления демобилизации, порядок компенсации ущерба правительство Украины должно определить отдельным постановлением.

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Закон при этом четко очерчивает те категории, которым не грозит мобилизация. В первую очередь это все силовики, в том числе полицейские, сотрудники прокуратуры и многочисленных антикоррупционных органов. Кроме того, бронь получили судьи, министры и их заместители, а также депутаты рады и их помощники. Наконец, от мобилизации освобождены сотрудники критически важных для снабжения ВСУ предприятий и их собственники, то есть многие крупные бизнесмены. Среди обычных граждан бронь дается в том числе многодетным отцам, отцам-одиночкам и инвалидам, но последним периодически придется заново проходить медкомиссию.

Армия Украины: численность и потери, причины для нового закона

В начале апреля украинские власти резко активизировали работу по ужесточению мобилизации. Так, президент Зеленский подписал три закона. Один из них разрешает отправлять на фронт мужчин с 25 лет (раньше — с 27). Другой отменяет категорию «ограниченно годен». Все призывники, которые раньше получили такой статус, теперь должны пройти повторную медкомиссию, по результатам их признают либо годными, либо негодными к военной службе. Третий предполагает создание электронного реестра военнообязанных.

В свою очередь, Верховная рада в первом чтении приняла закон, который вводит уголовную ответственность за отказ от прохождения медкомиссии, нарушителям будут выписывать штрафы и задерживать на срок до трех суток. Кроме того, рада в первом чтении приняла закон, разрешающий мобилизовывать заключенных. Осужденные должны дать свое согласие, по итогу службы они получат условно-досрочное освобождение.

Фото: AP Photo/Vadim Ghirda

Причин активизации украинских властей несколько. С одной стороны, в тяжелом положении оказалась украинская армия. Согласно многочисленным свидетельствам, в ВСУ наблюдается нехватка личного состава, вооружения и боеприпасов. Как пояснял военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин, реальная численность Вооруженных сил Украины (ВСУ) может быть близка к цифрам, озвученным президентом страны Владимиром Зеленским, и составлять около миллиона человек. «Но потери огромные, только по некрологам подсчитали порядка 400 тыс. человек, с ранеными это где-то миллион», — добавил эксперт.