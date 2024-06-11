В Одессе произошла массовая драка врачей «скорой» с военкомами

Сотрудники военкомата в Одессе не выпускали из здания врачей скорой помощи, приехавших на вызов, в результате чего медики устроили драку. Об этом 11 июня сообщает издание «Страна.ua».

По данным интернет-издания, водитель скорой помощи пришел в территориальный центр комплектования (ТЦК) обновить данные. Там у него поднялось давление, и в военкомат вызвали медиков. Приехавших на место врачей также отказались выпускать из ТЦК. Тогда на помощь коллегам приехали другие бригады скорой помощи. После этого между врачами и сотрудниками военкомата завязалась драка. Отмечается, что в потасовке также участвовали люди в гражданской одежде с битами.

По данным местных соцсетей, первая бригада скорой помощи прибыла в ТЦК около 9 утра, а уехала только в 14:45, после драки с военкомами. В соцсетях также опубликованы кадры инцидента, на которых видно массовый характер драки.

Ранее, 30 апреля, украинские СМИ сообщали, что во Львове двух медицинских физиков, направлявшихся на работу в Первое медицинское объединение, забрали в военкомат. В результате работа медицинского центра остановилась и больные раком дети не получили облучение.

Позднее, 6 июня, член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор-Грин сравнила мобилизацию на Украине с похищением людей. Она отметила, что украинцев «вырывают из домов, отрывают от родителей и от матерей».

Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Тогда же президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.