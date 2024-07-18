Украинские СМИ сообщили о новых поджогах автомобилей военных в Одессе
Неизвестные второй день подряд поджигают машины военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Одессе. Об этом 18 июля пишет украинское издание «Страна.ua».
«В Одессе ночью подожгли еще два авто военных», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.
Накануне телеканал TCH сообщал, что в Одессе подожгли пять автомобилей военнослужащих ВСУ. При этом в городе за последние две недели было зарегистрировано 13 подобных инцидентов.
До этого подобный случай произошел в городе Калуш Ивано-Франковской области.
На Украине всё чаще происходят подобные ситуации. Журналисты предполагают, что это связано с ужесточением законодательства о мобилизации.
Президент Украины Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая, подписал соответствующий закон 16 апреля. Документ уточняет категории подлежащих мобилизации лиц и ужесточает наказание за уклонение от нее, а положений о демобилизации в нем нет.
Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Тогда же Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.