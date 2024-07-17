В Одессе неизвестные за ночь подожгли пять машин украинских военных
Пять автомобилей военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) сгорели в Одессе, их подожгли неизвестные. Об этом 17 июля со ссылкой на сообщения в социальных сетях сообщил телеканал ТСН.
Как следует из опубликованных в Telegram-канале ТСН видеокадров, автомобили горели ночью, пожарные пытались потушить огонь.
Вместе с тем в Одессе было зарегистрировано за последние две недели 13 подобных инцидентов.
Ранее, 14 июля, украинские СМИ сообщили об очередном поджоге автомобиля ВСУ в Одессе. Автомобиль сгорел на проспекте Небесной Сотни.
До этого подобный случай произошел в городе Калуш Ивано-Франковской области. Машина сгорела во дворе многоквартирного дома. О поджогах автомобилей военных украинские СМИ сообщают регулярно. Журналисты предполагают, что это связано с ужесточением законодательства о мобилизации.