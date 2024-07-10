Четыре автомобиля военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) сожгли в стране в ночь на 10 июля. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на источник в полиции.

Поджоги осуществили в трех регионах. Так, во Львове подожгли автомобиль Mitsubishi Pajero, владельцем которого был военный из 80-й штурмовой бригады. На месте происшествия были обнаружены две бутылки с керосином.

В Одессе были подожжены еще две машины — SsangYong и Nissan Navara. Четвертый случай зафиксирован в городе Ровно, где сожгли автомобиль Nissan X-Trail. Как сообщает источник, его привезли волонтеры для передачи военным.

«По данным фактам открыто уголовное дело по статье о препятствовании законной деятельности ВСУ», — заключили в сообщении.

В последнее время на Украине всё чаще происходят случаи поджогов автомобилей военных. Так, 7 июля, в Киеве неизвестные сожгли автомобиль приехавшего на лечение украинского военного. А 2 июля неизвестный поджег машину военнослужащего в Одессе. До этого, 30 июня, стало известно о поджоге трех автомобилей Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По одной из версий украинснких СМИ, злоумышленники принимают машины военных за транспортные средства сотрудников военкоматов. При этом в стране недавно ужесточили законодательство о мобилизации.

Президент Украины Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая, подписал соответствующий закон 16 апреля. Документ уточняет категории подлежащих мобилизации лиц и ужесточает наказание за уклонение от нее, а положений о демобилизации в нем нет.

Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Тогда же Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.