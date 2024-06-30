Реклама
Прямой эфир
Происшествия
В Нижнем Новгороде загорелась площадка по утилизации отходов
Мир
Депутат бундестага назвал доказательства причастности США к атаке на СП неоспоримыми
Общество
В Crocus Group рассказали о планах восстановить внешний контур «Крокус Сити Холла»
Мир
NYT узнала о желании спонсоров демократов насильно отстранить Байдена от выборов
Общество
МЧС предупредило о грозе с дождем и градом в Москве
Мир
МИД КНДР обвинил США в создании «азиатской версии НАТО»
Общество
Уголовное дело возбудили по факту ДТП с четырьмя пострадавшими детьми на Сахалине
Происшествия
Губернатор сообщил о падении обломков БПЛА на крышу жилого дома в Липецке
Интернет и технологии
Объем сообщений о вредоносных схемах и услугах вырос в Telegram на 53% в 2024 году
Общество
Пассажиры сошедшего с рельсов поезда в Коми прибыли в Новороссийск
Общество
Синоптики пообещали москвичам до +30 градусов жары и грозы 30 июня
Мир
В Британии выступление политика Фараджа сорвалось из-за плаката с Путиным
Армия
Силы ПВО уничтожили за ночь 36 БПЛА над шестью регионами РФ
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрыве недалеко от купающихся людей в Одессе
Общество
В ДНР нашли изданную на деньги США экстремистскую литературу
Мир
Джилл Байден призвала не судить о достижениях ее супруга по неудачным дебатам
Мир
Sky News заявил об обреченности авантюры Макрона с досрочными выборами

Украинские СМИ сообщили о поджоге трех автомобилей ВСУ в Изюме и Одессе

«Страна.ua»: неизвестные подожгли три автомобиля ВСУ в Изюме и Одессе
0
Фото: t.me/vvgladkov
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Неизвестные подожгли три автомобиля Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе Изюм Харьковской области и в Одессе. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

Серия поджогов произошла в ночь на 29 июня, однако об этом стало известно спустя почти сутки.

«В городе Изюм в 3.00 (29 июня. ― Ред.) подожгли сразу два военных автомобиля, а именно джип Great Wall и грузовик MAN. Пожар ликвидировали через 40 минут, автомобили сгорели полностью», ― сказано в Telegram-канале издания.

Кроме того, еще один поджог произошел в Одессе. Там сгорел Nissan, который принадлежит украинскому военнослужащему.

Ранее, 24 июня, издание «Страна.ua» сообщало о поджоге двух авто военных в городе Каменское Днепропетровской области и в Одессе.

Кроме того, 23 июня поджогу подверглась принадлежащая ВСУ машина Volkswagen в Николаеве.

Впадают в военкому: что известно об ужесточении мобилизации на Украине
Закон может вступить в силу через месяц

Украинские СМИ сообщают, что в стране стали чаще поджигать автомобили военных, которые злоумышленники по ошибке принимают за машины сотрудников ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата).

В частности, 10 июня неизвестные сожгли три таких автомобиля: в Днепропетровске (украинское название Днепр), Киеве и Одессе. Материалы по всем этим инцидентам переданы Службе безопасности Украины (СБУ).

17 июня были опубликованы результаты опроса Киевского международного института социологии, которые показали, что 52% украинцев не поддержали недавно принятый закон об усилении мобилизации. Одобрили его лишь 34%.

На Украине также фиксируется множество нарушений при мобилизации, из-за которых военнообязанные мужчины пытаются всеми возможными способами покинуть страну или избежать призыва. Например, 17 июня в Одессе 18-летний молодой человек ограбил женщину в надежде получить судимость, которая могла бы освободить его от вступления в ВСУ.

Президент Украины Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая, подписал закон об ужесточении мобилизации 16 апреля. Документ уточняет категории подлежащих мобилизации лиц и ужесточает наказание за уклонение от нее, а положений о демобилизации в нем нет.

Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Тогда же Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024