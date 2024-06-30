Неизвестные подожгли три автомобиля Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе Изюм Харьковской области и в Одессе. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

Серия поджогов произошла в ночь на 29 июня, однако об этом стало известно спустя почти сутки.

«В городе Изюм в 3.00 (29 июня. ― Ред.) подожгли сразу два военных автомобиля, а именно джип Great Wall и грузовик MAN. Пожар ликвидировали через 40 минут, автомобили сгорели полностью», ― сказано в Telegram-канале издания.

Кроме того, еще один поджог произошел в Одессе. Там сгорел Nissan, который принадлежит украинскому военнослужащему.

Ранее, 24 июня, издание «Страна.ua» сообщало о поджоге двух авто военных в городе Каменское Днепропетровской области и в Одессе.

Кроме того, 23 июня поджогу подверглась принадлежащая ВСУ машина Volkswagen в Николаеве.

Украинские СМИ сообщают, что в стране стали чаще поджигать автомобили военных, которые злоумышленники по ошибке принимают за машины сотрудников ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата).

В частности, 10 июня неизвестные сожгли три таких автомобиля: в Днепропетровске (украинское название Днепр), Киеве и Одессе. Материалы по всем этим инцидентам переданы Службе безопасности Украины (СБУ).

17 июня были опубликованы результаты опроса Киевского международного института социологии, которые показали, что 52% украинцев не поддержали недавно принятый закон об усилении мобилизации. Одобрили его лишь 34%.

На Украине также фиксируется множество нарушений при мобилизации, из-за которых военнообязанные мужчины пытаются всеми возможными способами покинуть страну или избежать призыва. Например, 17 июня в Одессе 18-летний молодой человек ограбил женщину в надежде получить судимость, которая могла бы освободить его от вступления в ВСУ.

Президент Украины Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая, подписал закон об ужесточении мобилизации 16 апреля. Документ уточняет категории подлежащих мобилизации лиц и ужесточает наказание за уклонение от нее, а положений о демобилизации в нем нет.

Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Тогда же Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.