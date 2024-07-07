На Украине сожгли автомобиль украинского военного
В Киеве неизвестные сожгли автомобиль приехавшего на лечение украинского военного, сообщило 7 июля издание «Страна.ua».
«На Оболони ночью сожгли автомобиль военного, который приехал на лечение в Киев», — говорится в Telegram-канале.
По информации журналистов, микроавтобус с военной символикой был припаркован во дворе. Издание приводит кадры, где можно увидеть полностью выгоревший капот машины.
В последнее время на Украине всё чаще происходят случаи поджогов автомобилей военных. В частности, 2 июля неизвестный поджег машину военнослужащего в Одессе. До этого, 30 июня, стало известно о поджоге трех автомобилей Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Одним из объяснений ситуации украинские СМИ называли то, что злоумышленники принимают машины военных за транспортные средства сотрудников военкоматов. При этом в стране недавно ужесточили законодательство о мобилизации.
Президент Украины Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая, подписал соответствующий закон 16 апреля. Документ уточняет категории подлежащих мобилизации лиц и ужесточает наказание за уклонение от нее, а положений о демобилизации в нем нет.
Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Тогда же Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.