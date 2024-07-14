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Украинские СМИ сообщили о четвертом за неделю поджоге автомобиля ВСУ

«Страна.ua»: в Одессе четвертый за неделю поджог машины ВСУ
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Фото: Global Look Press/Vyacheslav Madiyevskyi
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В Одессе неизвестные подожгли четвертый за неделю автомобиль, принадлежащий военным Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 14 июля сообщило украинское издание «Страна.ua».

Уточняется, что пожар произошел на проспекте Небесной Сотни ночью.

Другие детали произошедшего не приводятся.

В прошлый раз подобный случай произошел накануне, но в городе Калуш Ивано-Франковской области.

За деньги — да: на Украине создадут сеть доносителей для отлова уклонистов
Киевский режим продолжает ужесточать мобилизацию

На Украине всё чаще происходят случаи поджогов автомобилей военных. До этого инциденты были зафиксированы 10 июля во Львове, Одессе и Ровном. Журналисты предполагают, что это связано с ужесточением законодательства о мобилизации.

Президент Украины Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая, подписал соответствующий закон 16 апреля. Документ уточняет категории подлежащих мобилизации лиц и ужесточает наказание за уклонение от нее, а положений о демобилизации в нем нет.

Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Тогда же Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.

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