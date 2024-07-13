На Украине сообщили об очередном поджоге автомобиля боевика ВСУ

В городе Калуш Ивано-Франковской области подожгли еще один автомобиль, принадлежащий военнослужащему Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 13 июля сообщило издание «Страна.ua» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Уточняется, что поджог произошел поздно ночью во дворе многоквартирного жилого дома. Возгорание было ликвидировано через 10 минут, однако машина сгорела полностью.

В последнее время на Украине всё чаще происходят случаи поджогов автомобилей военных. Последние случаи были зафиксированы 10 июля во Львове, Одессе и Ровном.

По одной из версий СМИ, злоумышленники принимают машины военных за транспортные средства сотрудников военкоматов. При этом в стране недавно ужесточили законодательство о мобилизации.

Президент Украины Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая, подписал соответствующий закон 16 апреля. Документ уточняет категории подлежащих мобилизации лиц и ужесточает наказание за уклонение от нее, а положений о демобилизации в нем нет.

Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Тогда же Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.