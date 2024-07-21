На Украине снова сообщили о поджогах автомобилей военных ВСУ

В Киеве в ночь на 21 июля подожгли несколько автомобилей военных Вооруженных сил Украины (ВСУ), пишет 21 июля украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

«В Киеве на Троещине ночью подожгли несколько машин военных», — говорится в сообщении.

По данным Telegram-канала «Киев Инфо», две машины загорелись на улице Закревского.

Накануне «Страна.ua» со ссылкой на правоохранительные органы также сообщало, что 19 июля в Киеве и Винницкой области подожгли два автомобиля военнослужащих. В результате были возбуждены уголовные дела о препятствовании ВСУ.

В последнее время в стране участились случаи поджога транспортных средств, принадлежащих военным украинской армии. Так, 18 июля сообщалось о том, что неизвестные подожгли две машины в Одессе. Днем ранее в этом же городе подожгли пять автомобилей военнослужащих ВСУ. При этом на то время там за последние две недели уже было зарегистрировано 13 подобных инцидентов.

Аналогичные случаи были зафиксированы в городе Каменское Днепропетровской области в конце июня и еще в трех регионах в середине того же месяца. Журналисты предполагают, что это связано с ужесточением законодательства о мобилизации.

Президент Украины Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая, подписал соответствующий закон 16 апреля. Документ уточняет категории подлежащих мобилизации лиц и ужесточает наказание за уклонение от нее, а положений о демобилизации в нем нет.

Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Тогда же Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.