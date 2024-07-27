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Командующий ВМС НОАК прибыл в Россию для участия в главном параде ВМФ

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Фото: REUTERS/Florence Lo
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Командующий военно-морскими силами Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ху Чжунмин прибыл в Россию для участия в главном военно-морском параде, приуроченном ко Дню Военно-морского флота (ВМФ). Об этом 27 июля сообщили в Минобороны РФ.

С ним встретился заместитель министра обороны России Александр Фомин. Они обсудили взаимодействие в военно-морской области, сообщили в ведомстве. Переговоры прошли в «теплой и дружеской атмосфере», отмечается в сообщении МО РФ, которое приводит ТАСС.

Фомин поблагодарил китайскую сторону за участие в торжественных мероприятиях в честь Дня Военно-морского флота, проводимых в Санкт-Петербурге и Владивостоке.

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Главный военно-морской парад России, посвященный Дню ВМФ, начнется в Петербурге 28 июля в 10:00 мск артиллерийским салютом из 12 орудий. В акваторию Невы выйдет более 20 судов. В 13:30 на Дворцовой площади стартует основная концертная программа. Празднование завершится в 22:30 красочным салютом над Невой у Петропавловской крепости.

Ранее в этот день президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении в Петербурге в День ВМФ главного военно-морского парада и салюта. Задачи по подготовке и проведению торжественного мероприятия были возложены на Минобороны и федеральные органы власти, определяемые правительством.

День Военно-морского флота — праздник моряков и офицеров, защищающих интересы России в море, ежегодно отмечается в последнее воскресенье июля. В 2006 году Путин закрепил эту дату в качестве официального праздника ВМФ.

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