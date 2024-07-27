Путин подписал указ о проведении военно-морского парада и салюта в День ВМФ

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в Санкт-Петербурге в День Военно-морского флота (ВМФ) РФ главного военно-морского парада и салюта. Документ размещен 27 июля на портале официального опубликования нормативных актов.

«Постановляю провести 28 июля 2024 года, в День Военно-морского флота, в городе Санкт-Петербурге главный военно-морской парад, в 22:30 мск — артиллерийский салют», — говорится в тексте.

Подготовка и проведение парада возложены на Минобороны России, а также другие федеральные органы власти, определяемые правительством. В свою очередь, правительству Петербурга поручено оказать содействие в проведении торжественного мероприятия.

В воскресенье, 28 июля, в Петербурге состоится главный военно-морской парад России, посвященный Дню ВМФ. Начало запланировано на 10:00 мск. В акваторию Невы выйдут более 20 судов, в том числе два корабля из Китая. В 13:30 на Дворцовой площади стартует основная концертная программа. Празднование завершится красочным салютом над Невой у Петропавловской крепости.

Ранее в этот день в Петербург прибыл фрегат Tabar («Боевой топор») военно-морских сил Индии. Он пришвартовался на Английской набережной и останется в порту на время празднования Дня ВМФ. Судно конструировали на Балтийском заводе в 2004 году, после чего оно вошло в состав индийских ВМС.

День Военно-морского флота — праздник моряков и офицеров, защищающих интересы России в море, ежегодно отмечается в последнее воскресенье июля. В 2006 году Путин закрепил эту дату в качестве официального праздника ВМФ.