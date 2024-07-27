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Парад ВМФ в 2024 году: во сколько начало, где смотреть прямой эфир

Главный парад ВМФ России пройдет 28 июля в Санкт-Петербурге
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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В воскресенье, 28 июля, в Санкт-Петербурге состоится главный военно-морской парад России, посвященный Дню Военно-морского флота (ВМФ). В акваторию Невы выйдут более 20 судов, в том числе два корабля из Китая. О том, во сколько начнется парад и какие суда будут в нем участвовать, читайте в материале «Известий».

Где пройдет главный парад ВМФ

Традиционно главный парад в День Военно-морского флота проходит в Санкт-Петербурге и Кронштадте. Однако, согласно расписанию праздничных мероприятий, опубликованному администрацией Кронштадтского района на официальной странице во «ВКонтакте», в 2024 году представление состоится только в акватории Невы.

Морская часть парада ВМФ в Кронштадте была отменена впервые за восемь лет. Вместо нее для жителей организуют прямую трансляцию из Санкт-Петербурга.

Во сколько начнется военно-морской парад – 2024

Военно-морской парад на Неве начнется в 10:00 мск. Мероприятие откроется артиллерийским салютом из 12 орудий с батареи Андрея Первозванного, расположенной на территории Петропавловской крепости, и зажжением факелов на Ростральных колоннах. Пламя будет гореть на протяжении всего парада.

Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге. Видеотрансляция

В 13:30 на Дворцовой площади стартует основная концертная программа в честь дня ВМФ. Для гостей и жителей Северной столицы выступят военные оркестры, в том числе зарубежные, а также ансамбли песни и пляски, рок-группа «Декабрь», заслуженная артистка России Юлия Чичерина и другие исполнители.

Празднование завершится в 22:30 красочным салютом над Невой у Петропавловской крепости.

Какие корабли примут участие в параде ВМФ 28 июля

В санкт-петербургском параде в День ВМФ примут участие более 20 судов. По предварительным данным, в акваторию Невы выйдут парусные корабли «Седов», «Крузенштерн» и «Мир», сторожевой корабль «Сочи», а также тральщики, корветы, малые ракетные и другие суда.

Особыми гостями главного военно-морского парада страны станут два военных корабля из Китая: эсминец «Цзяоцзо» и корабль комплексного снабжения «Хонгу». Об этом изданию «Фонтанка» сообщили в генконсульстве КНР. Кроме того, с 27 июля суда будут открыты для посещения, осмотреть их изнутри смогут все желающие.

День создания Военно-морского флота РФ — как создавалась морская держава

Посмотреть на парад кораблей вживую можно на Дворцовой, Английской и Адмиралтейской набережных. Хороший обзор также открывается с противоположных им Университетской набережной и набережной Александра Шмидта. Однако приходить туда следует заранее, так как в праздник зрителей там собирается много.

Прямая трансляция парада ВМФ из Санкт-Петербурга и Кронштадта

Жители и гости Санкт-Петербурга смогут посмотреть трансляцию парада ВМФ на главной праздничной площадке города — Дворцовой набережной. Для этого там установят несколько больших экранов. В Кронштадте трансляция будет идти на Якорной площади. Оба мероприятия начнутся в 10:00 мск.

Увидеть парад можно из любой точки России. Его в прямом эфире покажут федеральные и санкт-петербургские телеканалы. Прямая трансляция парада также будет доступна на сайте «Известий».

Ранее главнокомандующий ВМФ РФ Александр Моисеев, рассказал, что к концу 2024 года российский Военно-морской флот получит 12 новых военных судов, включая четыре подводные лодки.

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