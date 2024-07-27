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Фрегат Tabar ВМС Индии прибыл в Санкт-Петербург

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Фрегат Tabar Военно-морских сил (ВМС) Индии прибыл в Санкт-Петербург. «Известия» в субботу, 27 июля, публикуют кадры с места событий.

Корабль пришвартовался на Английской набережной и останется в порту на время празднования дня Военно-морского флота (ВМФ), которое состоится в это воскресенье, 28 июля.

Название фрегата с хинди переводится как «Боевой топор». Судно конструировали на Балтийском заводе в 2004 году, после чего корабль вошел в состав индийских ВМС.

Фрегат был создан с использованием технологии «стелс». Он предназначен для ведения боевых действий против любых надводных судов и подлодок, а также способен противостоять воздушным целям. Tabar способен развивать скорость больше 30 узлов, что превышает 55 км в час.

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Накануне два корабля Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая (ВМС НОАК) прибыли во Владивосток с деловым заходом. Десантный корабль «Лунхушань» и учебный корабль «Чжэн Хэ» пробудут с деловым визитом до 30 июля.

До того, 24 июля, во Владивосток с деловым заходом прибыл фрегат «Хунг Дао» Военно-морских сил (ВМС) Социалистической Республики Вьетнам. Деловой заход продлится до 31 июля. За период пребывания корабля во Владивостоке будут организованы культурные мероприятия для моряков, экскурсии по городу и визит в музей ТОФ.

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