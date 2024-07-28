«В Бельгии более вальяжный образ жизни, чем в России»

В «Химки» нынешним летом вернулся защитник Александр Филин, проведший предыдущие полтора года в бельгийском «Эйпене». В конце 2022-го он покинул подмосковный футбольный клуб при тогдашнем главном тренере Спартаке Гогниеве. Теперь попытается помочь химчанам удержаться в РПЛ, куда они вернулись после года в первой лиге.

В интервью «Известиям» Филин рассказал о жизни в Бельгии, прокомментировал неожиданное увольнение из «Химок» главного тренера Андрея Талалаева и поделился впечатлениями от недавнего визита в родной Симферополь.

— После ухода из «Эйпена» были еще варианты трудоустройства, помимо возвращения в Россию?

— Были варианты и в Европе. Но сказалось много факторов — и семейные, и тяжелые политические моменты в том плане, что они усложняли перелеты. Плюс трудности с визами. Поэтому сложный был выбор, но я решил вернуться в РПЛ.

— Сколько приходилось летать из России в Бельгию?

— Девять часов: четыре до Стамбула, там пересадка минимум три часа, оттуда лететь надо либо в Брюссель — это пять часов, либо до Германии, поскольку Эйпен находится рядом с бельгийско-немецкой границей. Но в любом случае надо еще ехать до Эйпена после самолета. Потом поездка на машине или поезде в Бельгию. Поэтому суммарно, бывает, целые сутки уходят.

— Как в Эйпене жилось?

— Очень было комфортно в бытовом плане и в плане инфраструктуры: там чуть-чуть другая жизнь, более вальяжная и более легкая. И в частном доме, то есть меньше трафика после Москвы. Но всё равно было тяжело, потому что родные и близкие не могли приехать — трудно с визами и проблематично добираться. А мы с женой даже в паузу на игры сборных не могли возвращаться, когда четыре дня выходных: один день туда-обратно, ещё с ребенком маленьким — это тяжело. Поэтому усталость накапливается.

— Вы особенно отметили, что жили в частном доме. Раньше только в многоквартирных жили?

— Да, раньше в частном доме не жил, пока в Бельгии не оказался. Понравилось в этом плане, очень здорово.

— На фоне Эйпена даже Химки кажутся мегаполисом?

— Ну да. Эйпен — это же поселок фактически по нашим меркам. Население 18–20 тыс. В Химках в 10 раз больше — около 200 тыс. человек.

— Перед началом сезона РПЛ из «Химок» уволили главного тренера Андрея Талалаева, который вывел команду из первой лиги. Не всплывали флешбэки из прошлого прихода в команду, когда за 2022 год ее главными тренерами поработали четыре человека?

— Да нет. Понятно, что всё всплывает в голове, и из прошлого захода в «Химки» много воспоминаний, но в основном хороших, в том числе и в отношении тренеров, с которыми работал. Андрей Викторович Талалаев не исключение. Я с ним не пересекся, когда он возвращал сейчас «Химки» в РПЛ, но играл под его руководством , когда он в первый раз приходил в команду в 2019 году. И уважаю Талалаева как специалиста. Но в любом случае я возвращался этим летом в клуб, а не к конкретному специалисту. Тренеры меняются, а клуб остается. И если руководство радо меня видеть, то я иду в команду и надеюсь ей помочь.

— Что нового увидели в работе с главным тренером Франком Артигой?

— Нравится атакующий футбол, который он ставит. Чуть-чуть другое перестроение по ходу игры — более активное и интенсивное. Возможно, чуть специфическое для РПЛ, но всё равно это нужно оттачивать со временем. Не всё так легко у нас будет, потому что РПЛ — нелегкая лига. Просто в футбольчик поиграть здесь нельзя: будут наказывать за это. Поэтому нужно играть сбалансированно.

— РПЛ сложнее или легче высшего дивизиона чемпионата Бельгии?

— Там другой футбол — более открытый, более атакующий. Специфический, скажем так. Возможно, там чуть тяжелее за счет того, что больше играешь один в один. Более рискованный и более открытый футбол.

— Вам там приходилось больше идти в атаку, чем в «Химках»?

— Да, больше оставался один в один, больше выдвигался туда и обратно. Такой открытый футбол, без полузащиты. И так там играют все команды, не только из верхней части таблицы.

— На каком месте «Эйпен» был бы в нынешней РПЛ, а «Химки» в нынешней высшей лиге чемпионата Бельгии?

— Ха-ха, сложно сказать. Не могу так оценить.

— Но шансы удержаться в высшей лиге были бы?

— Думаю, да. Плюс-минус равноценные шансы и у «Химок» в Бельгии, и у «Эйпена» в России. При прочих равных могли бы и в серединке таблицы оказаться.

— В недавнем интервью «Спорт 24» вы не очень критично высказывались о бывшем главном тренере «Химок» Спартаке Гогниеве, хотя его работу в клубе в 2022–2023 годах принято оценивать негативно.

— Я не хотел бы это уже вспоминать, потому что Гогниев в том числе повлиял на мой уход из «Химок». Я покинул клуб в первую очередь из-за него. Но по-футбольному не могу о нем ничего плохого сказать как о специалисте.

— Даже насчет разных странных решений вроде хороводов при исполнении стандартных положений?

— Если бы это приносило результат, то все бы водили хороводы. Поэтому ничего специфического в этом не вижу. Забили бы после таких стандартов с хороводами гол — никто бы об этом не говорил. Или, наоборот, хвалили бы за нестандартное решение.

— Как расстались с Гогниевым? Объяснил он вам причины того, что вы потеряли место в основе и клуб расстался с вами?

— Я лишь корректно написал ему благодарность за период совместной работы. И на этом всё. Всё равно все люди должны оставаться профессионалами. Бывает такое, что расходятся футболисты и клуб. Мы наемные работники, поэтому ничего страшного не произошло.

— Вы говорили, что у вашей жены есть гражданство Израиля, поэтому оттуда до отъезда в Бельгию были предложения. В этом году не звали туда?

— Да-да, плюс-минус каждое трансферное окно Израиль активизируется в связи с наличием у моей жены гражданства. Но шансы на такие переходы примерно 50 на 50 в связи с текущей политической ситуацией. Сейчас вообще очень много факторов во всём мире, влияющих на трудоустройство за пределами России. Особенно это касается наших отношений с Европой.

— Тяжело жена воспринимает всё, что происходит после 7 октября 2023 года?

— Понятно, что это нелегко воспринимается. Но сейчас вообще везде нелегко. И у нас тоже есть свои моменты. Но ничего не сделаешь, надо продолжать жить и продолжать играть в футбол.

— Июньские бомбардировки пляжа в Севастополе — из таких моментов?

— Ну да. У меня в Крыму живут родители. Естественно, всё происходящее очень неприятно. Но кроме как о переживаниях тут больше нечего сказать.

— Вы говорили, что собирались туда приехать впервые за пару лет.

— Да, этим летом был в Крыму дома, в Симферополе. У дедушки был — посетил его буквально на два дня.

— И как город изменился за это время?

— Растет. Не только Симферополь — весь Крым растет. Очень много денег инвестируется в инфраструктуру и прочие моменты. Поэтому Крым очень сильно развивается.

— На что могут «Химки» претендовать в нынешнем чемпионате России?

— Надеюсь, будем за место в первой восьмерке бороться, повторив или превзойдя высшее достижение клуба в РПЛ, которое было в 2021 году.