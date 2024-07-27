«Сафонов будет играть в ПСЖ, если окажется сильнее»

Нынешним летом вратарь Никита Медведев перешел из «Ростова» в «Пари Нижний Новгород». 29-летний голкипер прославился в сезоне-2016/2017, когда установил рекордную сухую серию в истории чемпионатов России, не пропуская голы 1034 минуты подряд. После этого он ушел в московский «Локомотив», где не смог пробиться в основу, а в дальнейшем проявил себя в казанском «Рубине» и вернулся в 2022 году в «Ростов».

В первом туре нового розыгрыша чемпионата России «Пари НН» с Медведевым в воротах проиграл дома «Рубину» (2:4). В интервью «Известиям» Никита прокомментировал свой официальный дебют в новой команде, объяснил, чем требования в «Пари НН» отличаются от того, что практикует тренер вратарей сборной России и «Ростова» Виталий Кафанов, рассказал о давнем интересе к себе из Италии и оценил перспективы основного вратаря сборной России Матвея Сафонова во французском «Пари Сен-Жермен», куда он перешел этим летом из «Краснодара».

— Как оцените свой первый официальный матч за «Пари НН»?

— Тяжелая игра была. За себя говорить не буду — скажу о командных действиях. Считаю, что мы многовато пропустили, но во втором тайме была надежда на спасение, были проблески и просветы, что игра наладилась. Хорошо комбинировали, двигали мяч и почти смогли сравнять счет. Жаль, что не удалось это сделать. Но ничего, будем работать дальше, чтобы исправить все ошибки первого матча сезона.

— Вы впервые за долгое время работаете не с Виталием Кафановым. Разница большая?

— Да не сказать, что я давно работаю только с ним. В «Рубине» два года назад выступал под руководством тренера вратарей Сергея Козко. А с Виталием Витальевичем работал полтора года в первый приход в «Ростов» и два года во второй. Сейчас в «Пари НН» различия, конечно, есть с тем, что было у Витальича. Точнее, в целом требования похожие, но есть такой момент, что в Нижнем Новгороде не так много нужно играть ногами, как а у Кафанова в «Ростове», не так много риска.

— А главный тренер «Пари НН» Саша Илич не требует рисковать? Он вроде пытается выстраивать атакующий футбол, на тренировках много игры с мячом.

— Да, он требует играть в быстрый пас, в одно–два касания. Но с минимальными рисками на своей половине поля.

— Многих удивил ваш уход из «Ростова», потому что вы уже давно ассоциируетесь с этим клубом.

— Меня тоже удивило. Но «Ростов» не предложил мне новый контракт, поэтому я ушел.

— Валерий Карпин и Виталий Кафанов объясняли вам это решение?

— Нет.

— Что будете для себя и «Пари НН» считать успешным результатом нынешнего сезона?

— Да не знаю, как пойдет. Главное, начать набирать очки. А там уже будем смотреть. Тяжело пока говорить, что будет в сезоне. Только один тур прошел. Если дальше будем чуть поорганизованней играть в обороне и реализовывать свои моменты в атаке, то всё наладится.

— После ухода из «Ростова» вздохнули с облегчением, что теперь не надо будет ездить на выездные матчи по 15 часов на автобусах из-за отсутствия в городе авиасообщения?

— Нет, я в Ростове-на-Дону абсолютно привык к таким дорогам. Так что нет с этим проблем. Я спокойно к этому отношусь.

— Смотрели прошедший чемпионат Европы?

— Не очень плотно смотрел. Более-менее полностью только в плей-офф начал наблюдать за турниром.

— Кто из вратарей вас поразил?

— Наверно, грузинский вратарь (Георгий Мамардашвили. — «Известия»). Очень надежно играл. Ну и его команда молодцы — вышли из группы на первом же своем крупном турнире.

— Не так давно был громкий переход из «Краснодара» в ПСЖ Матвея Сафонова. Как оцените его шансы вытеснить Джанлуиджи Доннаруму?

— Я просто пожелаю Матвею удачи во Франции. Верю, что он там станет первым номером. Считаю, что он заслуживает этого. А дальше время расставит всё на свои места. Не важно, Доннарума там или не Доннарума — если Матвей будет сильнее его, то будет играть.

— У вас были когда-либо варианты уехать в Европу?

— Были давно из Италии. Клуб называть не буду.

— Это во время рекордной сухой серии в РПЛ в первое пришествие в «Ростов»?

— После нее.

— Можете хотя бы примерный уровень команды из Италии назвать? Середняк серии А?

— Можно так сказать.