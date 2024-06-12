«В случае вылета из РПЛ футбол в области не был бы брошенным»

В минувшем сезоне футбольный клуб «Пари Нижний Новгород» с трудом сохранил место в РПЛ. Он здорово провел первые две трети чемпионата России — еще в марте команда находилась в первой десятке с хорошим отрывом от зоны вылета и зоны переходных матчей. Но провальные апрель и май привели к падению в зону переходных матчей, первый из которых был проигран дома тульскому «Арсеналу» (1:2). Лишь победа в ответной игре (2:0) спасла нижегородцев от вылета в первую лигу.

По ходу весеннего кризиса был уволен главный тренер команды Сергей Юран. Сменивший его серб Саша Илич после сохранения прописки в РПЛ будет готовить команду к следующему сезону. В интервью «Известиям» генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов подвел итоги сезона, рассказал о бюджете клуба, объяснил, зачем в команду приезжал Станислав Черчесов, а также прокомментировал скандальный эпизод с Юраном и заверил, что даже в случае вылета руководство Нижегородской области не бросило бы клуб.

— Какой стиль игры хотите видеть в исполнении команды в следующем сезоне?

— Это прерогатива тренера. Никто — ни директор клуба, ни члены совета директоров — не влияют на тренера в плане постановки игры. Он автономная фигура. Единственное, что можно сделать, — это поменять тренера. Но пока это не планируется.

— Я спрашиваю это к тому, что ряд игроков вашей команды, когда их спрашивают, что изменилось с приходом Илича вместо Юрана, отвечают, что стало больше футбольных упражнений на тренировках, больше игры в атаку. Вы Илича назначали специально под этот стиль?

— Я бы здесь скорее говорил о философии, а не о стиле. Философия, конечно, есть. И мы в ее рамках выстраиваем всю нашу вертикаль. То есть не только основная команда должна соответствовать этой философии, но и весь детско-юношеский футбол. Поэтому философия как раз является той доминирующей скрепой, которая привлекает в этот контур разных людей, разделяющих с нами эту философию. Соответственно, Илич попал в этот контур.

— А Юран в этот контур попадал?

— Юран давал результат. Можно всё, что угодно, говорить — соответствовал он философии или нет. Но смотрите на табло. Первая часть сезона была очень хороша. Юран — спасатель! И я думаю, что он бы еще здорово справился с теми командами, которые нужно вытаскивать, реанимировать, переводить на совершенно новый психологический уровень.

— После весенней серии неудач и увольнении из «Пари НН» за ним окончательно закрепится этот стереотип спасателя и его не будут приглашать на работу в более долгосрочные проекты?

— А это очень крутой стереотип. Я бы тоже хотел, чтобы за мной был стереотип спасателя. Это очень круто. Это значит, что человек способен мобилизоваться в тяжелейших ситуациях, найти ресурсы внутри себя — понятно, что речь идет не о финансовых ресурсах. Я говорю о каких-то интеллектуальных ходах, психологических установках. И Юран с этим справляется успешно.

— Но он, наверное, хочет работать не только в качестве спасателя. И, получив в «Пари НН» шанс впервые в карьере отработать полный сезон в РПЛ, не рассчитывал так закончить сотрудничество с вашим клубом.

— У каждого свое амплуа. Иногда мы учимся и расширяем это амплуа. Поэтому, думаю, у Сергея Николаевича есть всё, чтобы работать как на короткой дистанции, так и вдолгую.

— Хочу обсудить с вами апрельский скандал вокруг Юрана, когда он получил от КДК условную дисквалификацию за разговор на повышенных тонах на пути от поля к раздевалке после поражения от «Краснодара» (3:4). Многие считают, что он оскорблял судей, хотя ваш клуб утверждает, что это не к ним было адресовано. Но вы в своем телеграм-канале раскритиковали меня за то, что я снял на видео этот инцидент.

— Так это вы снимали?

— Да. Вы написали, что я без разрешения выложил в публичное поле информацию о другом человеке и что пусть это останется на моей совести.

— К сожалению, должен повторить, что не надо выкладывать какие-то личные моменты в Сеть.

— Это было в публичном месте. Юран произнес те слова в месте, которое было рядом со смешанной зоной для аккредитованных журналистов.

— Это не публичное место. Тем более человек находился на эмоциях. Это не совсем корректно было с вашей стороны.

— Я же не в раздевалку без разрешения зашел и не в личные апартаменты Юрана.

— Я все-таки останусь при своем мнении. Хорошо?

— Хорошо. На ваш взгляд, тот скандал повлиял на Юрана и команду, которая дальше проиграла серию матчей, после чего вы поменяли тренера?

— Вообще не повлияла. Клуб защищал Юрана. И благодарен ему за то, что им сделано. То, что мы сохранили прописку в РПЛ, — в том числе его заслуга.

— Одной из причин весеннего провала вашей команды в РПЛ является эпидемия травм. Разбирались, откуда они взялись?

— Есть вопросы к тренерам по физической подготовке. Говорил об этом в ряде интервью и на пресс-конференции, которую мы проводили при назначении нового тренерского штаба во главе с Сашей Иличем. Есть вопросы по физподготовке, но они не определяющие. Травмы — это история, которую все-таки сложно спрогнозировать, но можно профилактировать. И сейчас наш медицинский штаб, наша служба по физподготовке — а это не один тренер, это несколько человек — направили свою работу на усиление возможностей человеческого организма наших футболистов и, в том числе на профилактику травм.

— Прошлым летом в «Пари НН» пришло немало игроков, работавших с Юраном в «Химках». Теперь, когда он не в клубе, нет ощущения, что селекция слишком была заточена под него?

— Не берусь комментировать, что было до меня. Но в тот период, когда я руковожу клубом, Сергей Николаевич не диктовал своих категорических требований. Не было такого, что он называл конкретные фамилии игроков и требовал подписывать только их. Юран говорил, какие позиции надо закрыть, а дальше была работа скаутов и совета директоров, которые обеспечивали комплектацию состава.

— Дмитрий Тихий, Илья Кухарчук, Александр Трошечкин не были прямо креатурами Юрана?

— Возможно, он давал им какие-то рекомендации. Но опять же, ответственность здесь не только на Сергее Николаевиче.

— Он не требовал в жесткой форме, чтобы вы их подписали?

— Жесткой формы у нас в клубе нет. У нас люди друг друга слышат, уважают, понимают и пытаются взаимодействовать.

— После ответного переходного матча с «Арсеналом» я общался с Максимом Шнапцевым, который очень эмоционально отзывался о вас, призвал болельщиков не хаять вас, сказал, что не видел таких людей в футболе и что вы отдавались ради команды на 200%. Какие ваши действия так восхитили Максима?

— У нас были кейсы — больше психологические. В разных ситуациях с разными людьми в команде. С Максимом в том числе. Но очень благодарен Максу, что он это отметил. Спасибо ему.

— Что за кейсы?

— Это уже человеческое. Не могу об этом рассказывать. Конфиденциальная информация.

— Максим еще рассказывал про визит на тренировку команды Станислава Черчесова перед матчем последнего тура против «Крыльев Советов» (1:1), когда вам еще грозил прямой вылет из РПЛ. Об этом в мае писали некоторые СМИ и телеграм-каналы.

— Да, у нас со Станиславом Саламовичем была встреча накоротке. Но мы не звали его специально в клуб.

— Шнапцев говорил, что Черчесов зашел на базу и своей харизмой изменил атмосферу. Это не вы его попросили сделать?

— Вообще не просили. Я думаю, что Станислав Саламович — тот человек, который знает, когда надо очутиться в нужном месте в нужное время. Он почувствовал это. Черчесов приехал в Нижний Новгород на наш форум по цифровой экономике — ЦИПР («Цифровая индустрия промышленной России». — «Известия»). Там было много всяких секций, в том числе посвященных спорту вообще и профессиональному спорту в частности. Не знаю, какая конкретно там была роль у Станислава Саламовича — выступал, просто присутствовал или был амбассадором какого-то проекта. Но он там был, а потом с оказией заехал на наш стадион — посмотреть наследие чемпионата мира. А потом решил заехать на тренировочную базу. Благо она находится рядом со стадионом — нужно только через мост переехать. Да, Станислав Саламович сказал ребятам какие-то установки, но опять-таки — это не было отрепетировано, срежиссировано. Он автономная фигура.

— Как на это отреагировал Илич?

— А Саши не было в этот момент рядом — он еще готовился к тренировке.

— Нет здесь риска, что действующий главный тренер подобный эпизод воспримет как подрыв своего авторитета в команде? И что команда действительно станет не очень серьезно к нему относиться?

— Да нет, всё нормально. Мы с Иличем потом обсудили этот момент. У него не было претензий. Он уважает Станислава Саламовича и очень высоко его оценивает. Уже позже, когда Черчесов собирался уезжать, они увиделись, ударили по рукам и обнялись. Это дружеские отношения. Не более того.

— В какой степени сейчас «Пари НН» достиг самоокупаемости?

— Мы пока еще в бюджете и нуждаемся в поддержке региона. Думаю, в следующем сезоне тоже сохраним эту потребность. Но мы всячески стараемся стать клубом, который не пользуется государственной поддержкой. Активно работаем с бизнесом, с нашей коммерческой составляющей. С учетом доходов от трансляций, билетной программы, программы по реализации мерча и других коммерческих историй мы примерно 40% клубного бюджета закрываем сами.

— Понятно, что после победы над «Арсеналом» вопрос неактуален, но вы просчитывали варианты, какая судьба ждала бы «Пари НН» в случае вылета из РПЛ? Могло быть так, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принял бы решение если не прекратить финансирование клуба, то значительно его сократить, что затруднило бы потенциальное возвращение из первой лиги?

— Глеб Сергеевич очень любит Нижегородскую область. И очень любит футбол. Конечно, история не терпит сослагательного наклонения, но эти две фразы — «Любит Нижегородскую область» и «Любит футбол» — говорят о многом. Поверьте, футбол не оказался бы брошенным. Более того, появляются новые команды. Посмотрите, как начал развиваться дзержинский «Химик». Появляются команды в районах — их поддерживают в том числе муниципальные власти. Устраиваются совместные проекты на региональном уровне. ФОКи (Физкультурно-оздоровительные комплексы. — «Известия») открываются, а в их периметре строятся футбольные поля. Поэтому мы бы не остались брошенными, я уверен в этом.