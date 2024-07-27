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Китай пообещал продолжить содействие мирному диалогу по Украине
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Сюжет:

Китай пообещал продолжить содействие мирному диалогу по Украине

Ван И: Китай требует от США прекратить односторонние санкции
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Фото: ТАСС/Sakchai Lalit
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Китайские власти продолжат оказывать содействие продолжению мирного диалога по Украине и требуют от Соединенных Штатов прекратить применять односторонние санкции. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном в столице Лаоса Вьентьяне.

«Позиция Китая по украинскому вопросу откровенна и открыта, мы продолжим содействовать мирному диалогу», — приводит слова Ван И сайт китайского внешнеполитического ведомства.

Также министр заявил, что США необходимо отказаться от политики применения односторонних санкций. Он уточнил, что Пекин не приемлет клевету и шантаж, а также будет готов защищать свои основные интересы и права.

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Ранее, 25 июля, официальный представитель минобороны КНР Чжан Сяоган заявил, что Североатлантический альянс развязал конфликты в Афганистане, Ираке, Ливии и на Украине. Сяоган добавил, что США и другие страны НАТО с помощью поставок вооружений Киеву затягивают конфликт на Украине.

В тот же день министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с Ван И выразил признательность Китаю за последовательную позицию по украинскому конфликту.

До этого, 8 июля, председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном отметил, что урегулирование конфликта сейчас в интересах абсолютно всех сторон. Венгерский премьер, в свою очередь, сообщил, что Китай представляет собой ключевую державу, которая может создать условия, чтобы установить мир.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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