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Китай обвинил США и НАТО в разжигании украинского конфликта

Минобороны КНР: НАТО пытается сколотить состояние на украинском конфликте
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Фото: REUTERS/UKRAINIAN ARMED FORCES
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Североатлантический альянс (НАТО) развязал конфликты в Афганистане, Ираке, Ливии и на Украине. Об этом в четверг, 25 июля, заявил официальный представитель минобороны КНР Чжан Сяоган во время брифинга.

«НАТО является машиной, которая сеет хаос, она принесла <...> бедствия регионам и жителям Украины и Афганистана, Ирака и Ливии», — приводит его слова China News.

Сяоган добавил, что США и другие страны НАТО с помощью поставок вооружений Киеву затягивают конфликт на Украине. По его мнению, они «подливают масла в огонь» и наживаются на этом конфликте, пытаясь сколотить себе на нем состояние.

В свою очередь КНР выступает за мирные переговоры между Россией и Украиной, указал он.

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Ранее, 2 июля, официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявил, что НАТО следует задуматься о своей роли в причинах украинского кризиса. Она подчеркнула, что Китай всегда содействовал мирным переговорам.

15 июня газета The New York Times писала, что в администрации президента США Джо Байдена растут опасения из-за того, что Китай будет сильнее поддерживать Россию в будущем. Издание отметило, что американские власти всё больше убеждены в том, что взгляды председателя КНР Си Цзиньпина на роль его страны в конфликте на Украине изменились.

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