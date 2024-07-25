Лавров выразил признательность Ван И за последовательную позицию КНР по Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече со своим коллегой из КНР Ван И в четверг, 25 июля, выразил признательность Китаю за позицию по украинскому конфликту.

«Глава российского внешнеполитического ведомства выразил признательность за сбалансированную и последовательную позицию по украинскому кризису, приветствовал инициативы Пекина по продвижению подходов, учитывающих интересы всех вовлеченных сторон и предполагающих устранение первопричин конфликта», — говорится в публикации пресс-службы российского внешнеполитического ведомства.

Во время беседы министры дали высокую оценку развитию политического диалога и практического взаимодействия. Они также обсудили сотрудничество по линии Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН), оценили новый формат взаимодействия «Россия – Китай + страна — председатель АСЕАН».

Также Лавров и Ван И указали на важность укрепления внешнеполитической координации Москвы и Пекина на международных площадках, таких как ООН, Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС), и других. Глава российского МИДа поблагодарил коллегу за поддержку председательства РФ в БРИКС.

Ранее в этот день официальный представитель минобороны КНР Чжан Сяоган заявил, что Североатлантический альянс развязал конфликты в Афганистане, Ираке, Ливии и на Украине. Сяоган добавил, что США и другие страны НАТО с помощью поставок вооружений Киеву затягивают конфликт на Украине. 24 июля сообщалось, что российская сторона находится в постоянном контакте с китайским руководством по украинскому кризису.

8 июля председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном заявил, что урегулирования на Украине можно будет добиться только в том случае, если все страны будут привносить в работу по дипломатическому завершению кризиса положительную энергию. Председатель КНР также отметил, что политический путь урегулирования этого конфликта сейчас в интересах абсолютно всех сторон.

В этот же день Орбан сообщил, что Китай представляет собой ключевую державу, которая может создать условия, чтобы установить мир в конфликте на Украине.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.