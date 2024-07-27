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ВС России освободили населенный пункт Лозоватское в ДНР

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Вооруженные сил (ВС) России освободили населенный пункт Лозоватское Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 27 июля сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск «Центр» активными действиями освободили населенный пункт Лозоватское Донецкой Народной Республики. Кроме того, нанесено поражение формированиям 32-й, 53-й, 151-й механизированных, 1-й десантно-штурмовой, 59-й мотопехотной, 68-й пехотной бригад Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Торецк, Ивановка, Украинск, Новгородское, Щербиновка и Новоселовка Первая Донецкой Народной Республики», — говорится в заявлении ведомства.

Также российские военнослужащие отразили три контратаки противника. Украинская армия потеряла до 425 боевиков, два бронетранспортера, в том числе М113 производства США, пять автомобилей, 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», две 122-мм гаубицы Д-30.

Помимо этого, подразделения группировок войск «Запад» и «Восток» улучшили положение по переднему краю. Бойцы «Севера» отразили две контратаки Вооруженных сил Украины (ВСУ), а военнослужащие Южной заняли более выгодные рубежи и позиции.

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Ранее, 23 июля, стало известно, что армия России освободила населенный пункт Ивано-Дарьевка ДНР. Задачу осуществили подразделения Южной группировки войск.

До этого, 21 июля, сообщалось о том, что российская армия освободила населенные пункты Розовка в Луганской Народной Республике (ЛНР) и Песчаное Нижнее в Харьковской области. Кроме того, 19 июля стало известно, что ВС РФ взяли под контроль Юрьевку в ДНР.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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