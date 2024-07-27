Лавров обсудил с главой МИД Южной Кореи ситуацию на Корейском полуострове

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел беседу 27 июля с главой МИД Южной Кореи Чо Тхэ Ёлем, в ходе которой они обсудили ситуацию на Корейском полуострове, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

Отмечается, что встреча состоялась на полях министерских мероприятий по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) во Вьентьяне, столице Лаоса.

«Главы внешнеполитических ведомств двух стран обменялись мнениями по вопросам двусторонних отношений, а также ситуации на Корейском полуострове», — говорится в сообщении МИД РФ.

Министерство уточнило, что Лавров и Чо Тхэ Ёль выразили готовность к продолжению контактов по представляющим взаимный интерес вопросам.

Ранее в этот день глава МИД России, отвечая на вопрос «Известий» на пресс-конференции в Лаосе, заявил о намерении обсудить с министром иностранных дел Южной Кореи американские маневры, которые сейчас происходят вокруг Корейского полуострова. Лавров отметил, что предложение провести встречу на эту тему поступило от его южнокорейского коллеги.

До этого, 11 июля, канцелярия президента Южной Кореи Юна Сук Ёля сообщила, что Вашингтон и Сеул утвердили руководство по созданию интегрированной системы расширенного сдерживания на Корейском полуострове для противодействия ядерным и военным угрозам со стороны Северной Кореи.

Директор департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев заявил 10 июля, что США и их союзники завели ситуацию на Корейском полуострове в опасный тупик, Россия не желает ее эскалации. По его словам, Вашингтон и его сателлиты поставили санкции Совета Безопасности ООН в отношении КНДР себе на службу и используют их как инструмент постоянного давления на республику.

При этом 8 июля президент Южной Кореи призвал Россию сделать выбор между Пхеньяном и Сеулом и развивать отношения с одной из Корей, потому что углубление сотрудничества России и КНДР якобы угрожает безопасности на Корейском полуострове. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на это, что Москва видит необходимость строить хорошие отношенияи с Пхеньяном, и с Сеулом.