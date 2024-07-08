В Кремле указали на желание Москвы выстраивать отношения с Южной Кореей и КНДР

Россия считает необходимым выстраивать хорошие отношения одновременно и с КНДР, и с Южной Кореей, при этом Сеул занял враждебную Москве позицию. Об этом 8 июля заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя журналистам заявление южнокорейского лидера Юн Сок Ёля о необходимости РФ выбрать «одну из двух Корей».

«Мы против такого подхода, мы категорически не согласны с таким подходом. Мы сторонники выстраивания добрых отношений со всеми государствами региона — и с КНДР, и с Южной Кореей», — сказал он.

Песков отметил, что сейчас Россия видит партнера в виде Пхеньяна и в то же время присоединившийся к антироссийским санкциям Сеул. По этой причине Москве трудно понять, что имел в виду президент Южной Кореи, указал представитель Кремля.

При этом Песков задался вопросом, каким образом Россия при наличии соответствующего желания может выстраивать взаимодействие со странами, которые занимают в ее отношении враждебную позицию.

Ранее в этот день Юн Сок Ёль в интервью Reuters предложил России сделать выбор, с какой из двух Корей развивать отношения. Он заявил, что углубление военного сотрудничества Москвы и Пхеньяна якобы несет угрозу для безопасности на Корейском полуострове и для Европы. По словам южнокорейского лидера, будущее отношений его страны с РФ зависит от действий российской стороны.

До этого, 20 июня, в администрации президента Южной Кореи сообщили, что на фоне подписания нового договора между Россией и КНДР Сеул расширяет экспортные ограничения в отношении Москвы. На следующий день посла России в Южной Корее Георгия Зиновьева вызвали в МИД республики. Там дипломат заявил, что РФ выступает против попыток угроз и шантажа, которые Сеул предпринимает из-за подписания договора.

18–19 июня президент России Владимир Путин находился с госвизитом в КНДР, где провел переговоры с ее лидером Ким Чен Ыном. По итогам визита был заключен договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который предусматривает взаимопомощь при агрессии против одного из участников. Путин подчеркнул, что сотрудничество Пхеньяна и Москвы строится на принципах равноправия и взаимоуважения интересов двух государств.