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Сеул предложил Москве сделать выбор между двумя Кореями

Президент Южной Кореи в ходе саммита НАТО обсудит сотрудничество между РФ и КНДР
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Фото: REUTERS/Lee Jin-man/Pool
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Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль заявил, что углубление военного сотрудничества Москвы и Пхеньяна якобы несет угрозу для безопасности на Корейском полуострове, а также Европы, поэтому России необходимо сделать выбор, с какой из двух Корей развивать отношения. На это он указал в понедельник, 8 июля.

«Военное сотрудничество между Россией и Северной Кореей представляет собой явную угрозу и серьезный вызов миру и безопасности на Корейском полуострове и в Европе», — сказал он агентству Reuters.

По словам президента Южной Кореи, будущее отношений с Россией в таком случае зависит от действий Москвы.

«Это «полностью зависит» от России, в каком направлении она хочет развивать отношения в этом регионе», — приводит агентство слова политика.

В беседе он добавил, что обсудит с лидерами стран НАТО на саммите 9–11 июля сотрудничество двух государств.

Миру посыл: что означает договор о всеобъемлющем партнерстве РФ и КНДР
По каким направлениям Москва и Пхеньян могут развивать сотрудничество в условиях международных санкций

18–19 июня президент России Владимир Путин находился с госвизитом в Северной Корее, где провел переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном. По итогам визита был заключен договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который предусматривает взаимопомощь при агрессии против одного из участников. Путин подчеркнул, что сотрудничество Пхеньяна и Москвы строится на принципах равноправия и взаимоуважения интересов двух государств.

Также российский лидер заявил, что не видит необходимости привлекать солдат из Северной Кореи для участия в украинском конфликте. Глава государства выразил признательность КНДР за взвешенную позицию по ситуации на данном направлении.

20 июня директор управления национальной безопасности в администрации президента Южной Кореи Чан Хо Чжин сообщил, что на фоне подписания нового договора между Россией и КНДР Сеул расширяет экспортные ограничения в отношении Москвы на 243 пункта.

Кроме того, 21 июня посол России в Южной Корее Георгий Зиновьев на встрече в МИД республики заявил, что РФ выступает против попыток угроз и шантажа, которые Сеул предпринимает в отношении Москвы на фоне подписания договора России и КНДР о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

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