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США могут разместить ядерное оружие в Южной Корее

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Фото: REUTERS/US AIR FORCE
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Лидеры США и Южной Кореи утвердили руководство по созданию интегрированной системы расширенного сдерживания на Корейском полуострове для противодействия ядерным и военным угрозам со стороны Северной Кореи, сообщила канцелярия президента Южной Кореи Юна Сук Еля. Об этом написало агентство Reuters в четверг, 11 июля.

«Приверженность США сдерживанию Северной Кореи подкреплена всем спектром американских возможностей, включая ядерные», — сказал президент США Джо Байден на саммите НАТО в четверг.

Соглашение делает официальным развертывание ядерных сил США на Корейском полуострове и вокруг него для сдерживания и реагирования на «потенциальные ядерные атаки со стороны Севера», сообщил на брифинге в Вашингтоне заместитель Юна Сук Еля по национальной безопасности Ким Тхэ Хе.

«Это означает, что американское ядерное оружие размещается специально для выполнения миссий на Корейском полуострове», — сказал Ким.

Ранее Байден и Юн выступили с совместным заявлением в кулуарах саммита НАТО в Вашингтоне, подтверждая тесную координацию действий против ядерной угрозы со стороны Северной Кореи, сообщило агентство Reuters.

«Президенты подчеркнули, что любое ядерное нападение КНДР на Республику Корея будет встречено быстрым, подавляющим и решительным ответом», — говорится в заявлении.

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Ранее, 10 июля, директор департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев заявил, что США и их союзники завели ситуацию на Корейском полуострове в опасный тупик, Россия не желает ее эскалации. По его словам, Вашингтон и его сателлиты поставили санкции Совета Безопасности ООН в отношении КНДР себе на службу и используют их как инструмент постоянного давления на республику.

Перед этим, 8 июля, президент Южной Кореи Юн Сок Ель призвал Россию сделать выбор между Пхеньяном и Сеулом и развивать отношения с одной из Корей, потому что углубление сотрудничества России и КНДР якобы угрожает безопасности на Корейском полуострове. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на это, что Москва видит необходимость строить хорошие отношения и с Пхеньяном, и с Сеулом.

До этого, 2 июля, агентство Yonhap сообщило, что Южная Корея впервые за последние шесть лет возобновила тренировки с боевой стрельбой на полигонах, находящихся недалеко от границы с КНДР. Раньше такие учения были приостановлены в рамках соглашения между Пхеньяном и Сеулом о снижении напряженности.

В пресс-службе администрации президента Южной Кореи 3 июня сообщили, что власти Республики Корея не рассмотрят предложение о приостановке действия межкорейского военного соглашения до тех пор, пока не восстановится доверие между Сеулом и Пхеньяном. Этот договор был заключен 19 сентября 2018 года, пауза в его действии позволит проводить военную подготовку в районе демаркационной линии.

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