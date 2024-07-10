В МИД РФ заявили об опасном тупике в ситуации на Корейском полуострове

США и их союзники завели ситуацию на Корейском полуострове в опасный тупик, Россия не желает ее эскалации. Об этом 10 июля заявил директор департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев.

«Ситуация вокруг Корейского полуострова заведена в опасный тупик с непрекращающейся эскалацией напряженности. Главную ответственность за сложившееся положение несут США и их союзники в регионе, упрямо идущие по пути конфронтации и провоцирования Пхеньяна», — сказал Ильичев «РИА Новости».

По его словам, Вашингтон и его сателлиты поставили санкции Совета безопасности ООН в отношении КНДР себе на службу и используют их как инструмент постоянного давления на республику, которая не желает подчиняться Западу. Кроме того, США с союзниками усиливают ограничения СБ ООН своими односторонними принудительными мерами, которые вводятся незаконно.

Ильичев подчеркнул, что Россия не хочет, чтобы на ее рубежах на Дальнем Востоке усиливалась напряженность, и поэтому предлагает всем сторонам «разорвать порочный круг» взаимных обвинений и провокаций, решать проблемы не с помощью угроз и применения силы, а начать поиск дипломатических выходов из кризиса.

Директор департамента международных организаций МИД РФ также отметил, что санкции СБ ООН на самом деле нужны не для наказания и попыток взять государства «измором», а для достижения политического урегулирования спорных вопросов, и в случае с ситуацией на Корейском полуострове этот инструмент показал свою непригодность, поэтому нужны перемены в подходах к санкциям СБ ООН в отношении КНДР.

Ранее, 8 июля, президент Южной Кореи Юн Сок Ёль призвал Россию сделать выбор между Пхеньяном и Сеулом, и развивать отношения с одной из Корей, потому что углубление сотрудничества России и КНДР якобы угрожает безопасности на Корейском полуострове. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на это, что Москва видит необходимость строить хорошие отношения и с Пхеньяном, и с Сеулом.

До этого, 2 июля, агентство Yonhap сообщило, что Южная Корея впервые за последние шесть лет возобновила тренировки с боевой стрельбой на полигонах, находящихся недалеко от границы с КНДР. Раньше такие учения были приостановлены в рамках соглашения между Пхеньяном и Сеулом о снижении напряженности.

В пресс-службе администрации президента Южной Кореи 3 июня сообщили, что власти Республики Корея рассмотрят предложение о приостановке действия межкорейского военного соглашения до тех пор, пока не восстановится доверие между Сеулом и Пхеньяном. Этот договор был заключен 19 сентября 2018 года, пауза в его действии позволит проводить военную подготовку в районе демаркационной линии.

Кроме того, 24 июня агентство Yonhap узнало, что КНДР снова запустила воздушные шары с мусором в сторону Южной Кореи. Пхеньян направил свыше 1 тыс. воздушных шаров с мусором в сторону юга. Это стало ответом на кампанию Сеула с распространением листовок, осуждающих политическую систему Пхеньяна.